    രേഖ ചോർച്ച അന്വേഷണത്തിൽ തെ​റ്റാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം -​മുഖ്യമന്ത്രി

    സീ​നി​യ​ർ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ്​ ഫോ​റം ദേ​ശീ​യ സ​മ്മേ​ള​നം
    Pinarayi Vijayan
    സീ​നി​യ​ർ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ് ഫോ​റം ദേ​ശീ​യ സ​മ്മേ​ള​നം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ലെ ര​ഹ​സ്യ രേ​ഖ ചോ​ർ​ന്ന​തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ മാ​ധ്യ​മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ തെ​റ്റാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട​താ​യി​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. സീ​നി​യ​ർ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ്​ ഫോ​റം ദേ​ശീ​യ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ലെ ര​ഹ​സ്യ രേ​ഖ ചോ​ർ​ന്നാ​ൽ അ​ത​ന്വേ​ഷി​ച്ച്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട ബാ​ധ്യ​ത സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​ണ്ട്. ​ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മാ​ധ്യ​മ​ത്തെ​യോ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ​യോ വി​ളി​ച്ചു ചോ​ദി​ക്കു​ക​യോ വി​ളി​ക്കാ​ൻ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​രു​കൂ​ട്ടം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ക​രി​വാ​രി​ത്തേ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മാ​ധ്യ​മ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്​ ഒ​രു ഹാ​നി​യും സം​ഭ​വി​ക്ക​രു​ത്​ എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റേ​ത്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ളും മാ​ധ്യ​മ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും മാ​ധ്യ​മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ഉ​റ​പ്പു​ള്ള സം​സ്ഥാ​നം കേ​ര​ള​മാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വാ​ഗ​ത പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും മാ​ധ്യ​മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഇ​ല്ലാ​യ്മ ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു, ‘കേ​ര’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ലോ​ക​ബാ​ങ്ക് തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​ലെ ര​ഹ​സ്യ ക​ത്ത്​ ചോ​ർ​ന്ന​തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ സാം ​അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. വി​ജ​യ കു​മാ​ർ, എ. ​മാ​ധ​വ​ൻ, എം.​പി. അ​ച്യു​ത​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജോ​ൺ മു​ണ്ട​ക്ക​യം സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ക​രി​യം ര​വി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ സെ​മി​നാ​ർ കോ​ള​മി​സ്‌​റ്റ്​ സെ​വ​ന്തി നൈ​നാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഡോ. ​അ​ച്യു​ത് ശ​ങ്ക​ർ, സു​ഹാ​സി​നി പ്ര​ഭു ഗാ​വോ​ങ്ക​ർ, പി.​വി. ഹ​രി കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എം. ​സ​രി​ത വ​ർ​മ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

