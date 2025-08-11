കെ.എസ്.ഇ.ബി: സിവിൽ എൻജി. തലപ്പത്ത് പുനഃക്രമീകരണംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്ഇ.ബി സിവിൽ വിഭാഗത്തിന്റെ തലത്ത് പരിചയസമ്പന്നരായ സീനിയർ എൻജിനീയർമാരുടെ കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന ജനറേഷൻ-സിവിൽ ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിനെത്തുടർന്ന് പുനഃക്രമീകരണം നടത്തി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് തീരുമാനം. രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ വലിയൊരു ശതമാനം എൻജിനീയർമാർ വിരമിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത്.
വിവിധ ചുമതലകൾ മാറ്റിനൽകിയും അധിക ചുമതലകൾ നിശ്ചയിച്ചുമാണ് ക്രമീകരണം. 2025 മേയ് 31ന് ശേഷം സിവിൽ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ചീഫ് എൻജിനീയറും മൂന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീയർമാരുമാണുള്ളത്. നാല് ചീഫ് എൻജിനീയർമാരുടെയും പത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീയർമാരുടെയും തസ്തികയുള്ളപ്പോഴാണിത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register