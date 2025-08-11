Begin typing your search above and press return to search.
    11 Aug 2025 11:35 PM IST
    11 Aug 2025 11:35 PM IST

    കെ.എസ്​.ഇ.ബി: സിവിൽ എൻജി. തലപ്പത്ത്​ പു​നഃക്രമീകരണം

    കെ.എസ്​.ഇ.ബി: സിവിൽ എൻജി. തലപ്പത്ത്​ പു​നഃക്രമീകരണം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കെ.​എ​സ്​​ഇ.​ബി സി​വി​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ല​ത്ത്​ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ സീ​നി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രു​ടെ ക​ടു​ത്ത ക്ഷാ​മം നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ-​സി​വി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ തീ​രു​മാ​നം. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ വ​ലി​യൊ​രു ശ​ത​മാ​നം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ വി​ര​മി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണി​ത്.

    വി​വി​ധ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ മാ​റ്റി​ന​ൽ​കി​യും അ​ധി​ക ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ചു​മാ​ണ്​ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം. 2025 മേ​യ് 31ന് ​ശേ​ഷം സി​വി​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റും മൂ​ന്ന് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. നാ​ല് ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും പ​ത്ത് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ത​സ്തി​ക​യു​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണി​ത്.

