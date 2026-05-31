Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘പാർട്ടിക്ക് അപമാനം’;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 May 2026 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 31 May 2026 11:44 AM IST

    ‘പാർട്ടിക്ക് അപമാനം’; മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷിന് വിരുന്നൊരുക്കിയ നേതാവിനെ പുറത്താക്കി സി.പി.ഐ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘പാർട്ടിക്ക് അപമാനം’; മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷിന് വിരുന്നൊരുക്കിയ നേതാവിനെ പുറത്താക്കി സി.പി.ഐ
    cancel
    camera_alt

    അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ, ഒ.ജെ. ജനീഷ്

    തൃശൂർ: യുവജനക്ഷേമ കായിക മന്ത്രി അഡ്വ. ഒ.ജെ ജനീഷിന് വിരുന്നൊരുക്കിയ സംഭവത്തിൽ മുതിർന്ന സി.പി.ഐ നേതാവിനെ പാർട്ടി അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി.

    സി.പി.ഐ മുതിർന്ന പ്രവർത്തകനും ബ്രാഞ്ച് അംഗവുമായ പി.എസ്. അബ്ദുൽ റഹ്മാനെയാണ് അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയത്. മന്ത്രിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കിയത് തികച്ചും തെറ്റായ നടപടിയാണെന്നും പാർട്ടിക്ക് അപമാനമായെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അഷ്ട്ടമിച്ചിറ ബ്രാഞ്ചിന്റെ നടപടി.

    വീട്ടുകാരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് മന്ത്രിക്ക് ഈ മാസം 27ന് തന്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നൊരുക്കിയതെന്ന് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. പാർട്ടി തീരുമാനം അപ്രതീക്ഷിതവും വേദന ജനകവുമാണെന്ന് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cpi leaderexpelled from partyParty MembershipLatest NewsOJ Janeesh
    News Summary - Senior CPI leader hosted a party for Minister O.J. Janeesh Party expelled from membership
    Similar News
    Next Story
    X