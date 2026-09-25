Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    മുതിർന്നവരെ കേൾക്കാൻ വൈകില്ല; കലക്ടറേറ്റുകളിൽ വയോജന സെല്ലുകൾ ഉടൻ

    text_fields
    bookmark_border
    old age
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മ​ല​പ്പു​റം: മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​വും പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും ജി​ല്ല​ത​ല വ​യോ​ജ​ന സെ​ല്ലു​ക​ൾ വ​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നൂ​റു​ദി​ന ക​ർ​മ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാ​മൂ​ഹ്യ​നീ​തി ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. സെ​ല്ലു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി.

    ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സെ​ല്ലു​ക​ളൂ​ടെ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ സീ​നി​യ​ർ സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന്റെ റാ​ങ്കി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ നി​യോ​ഗി​ക്കും. മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ സെ​ല്ലി​ൽ നേ​രി​ട്ടോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും ഉ​ട​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ക​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    സെ​ല്ലി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും​ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി​ക​ളും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും. ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി​യി​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി, ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ, ജി​ല്ല വ​നി​ത-​ശി​ശു​വി​ക​സ​ന ഓ​ഫി​സ​ർ, ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് ജോ​യി​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, ജി​ല്ല വ​യോ​ജ​ന​ക്ഷേ​മ ഓ​ഫി​സ​ർ, ജി​ല്ല​ത​ല വ​യോ​ജ​ന സെ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യു​ണ്ടാ​കും. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തോ ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തോ ആ​യ പ​രാ​തി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​​യെ​ടു​ക്കും. ഈ ​സ​മി​തി വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ര​ണ്ട് ത​വ​ണ യോ​ഗം ചേ​രണമെന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Senior Citizens' Cells to be Set Up in All District Collectorates in Kerala
    Next Story
    X