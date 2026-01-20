Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 11:01 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 11:01 PM IST

    കെ​-റെയിലിന്​ പകരം ‘സെമി ഹൈസ്​പീഡ്​’ ട്രെയിൻ; മെ​ട്രോ പദ്ധതികളും വേഗത്തിലാക്കും

    കെ​-റെയിലിന്​ പകരം 'സെമി ഹൈസ്​പീഡ്​' ട്രെയിൻ; മെ​ട്രോ പദ്ധതികളും വേഗത്തിലാക്കും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കെ- ​റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ ബ​ദ​ലാ​യി ‘സെ​മി ഹൈ​സ്​​പീ​ഡ്​’ ട്രെ​യി​ൻ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ഭി​മാ​ന പ​​ദ്ധ​തി​യാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ​​ശ്ര​മി​ച്ച കെ-​റെ​യി​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സെ​മി ഹൈ​സ്പീ​ഡ്​ റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ‘മി​ഷ​ൻ മോ​ഡി’​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ സു​പ്ര​ധാ​ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണെ​ന്ന്​ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ത​ല​ശ്ശേ​രി​-​മൈ​സൂ​ർ, നി​ല​മ്പൂ​ർ-​ന​ഞ്ച​ൻ​കോ​ട്​ റെ​യി​ൽ​വേ ലി​ങ്കു​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദ പ​ദ്ധ​തി രേ​ഖ (ഡി.​പി.​ആ​ർ) പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ‘ലെ​വ​ൽ​​​ക്രോ​സ്​ മു​ക്​​ത സം​സ്​​ഥാ​നം’ എ​ന്ന ദൗ​ത്യ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കും. കൊ​ച്ചി മെ​​ട്രോ​യു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കും. ഇ​തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​​​ന്ന​തോ​​ടൊ​പ്പം നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​രെ​യു​ള്ള മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​വും ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:Metro railpolicy statementSemi High Speed ​​Rail ProjectK RAIL
