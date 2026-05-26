    Posted On
    date_range 26 May 2026 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 26 May 2026 11:02 PM IST

    പി.ടി.എ പ്രീപ്രൈമറി: സേവന വ്യവസ്ഥകൾ നാലുമാസത്തിനകം തീരുമാനിക്കണം -ഹൈകോടതി

    ഓണറേറിയം നിശ്ചയിച്ച സിംഗിൾ ബെഞ്ച്​ നടപടി റദ്ദാക്കി
    കൊ​ച്ചി: സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന് പി.​ടി.​എ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്രീ​പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും ആ​യ​മാ​രു​ടെ​യും സേ​വ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ നാ​ലു മാ​സ​ത്തി​ന​കം തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ഓ​ണ​റേ​റി​യം 27,500 രൂ​പ​യും ആ​യ​മാ​രു​ടേ​ത് 22,500 രൂ​പ​യു​മാ​ക്കി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന 2025ലെ ​സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യും​ സേ​വ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ശ​രി​വെ​ച്ചു​മാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് അ​നി​ൽ കെ. ​ന​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് ജ​സ്റ്റി​സ് മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ശ​മ്പ​ള​വും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും നി​ശ്ച​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണെ​ന്നും ഒ​ട്ടേ​റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ളം നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നു​ള്ള വൈ​ദ​ഗ്​​ധ്യം കോ​ട​തി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ നി​ർ​ദേ​ശം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഓ​ണ​റേ​റി​യം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭ​ര​ണ​ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ സം​സ്ഥാ​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ക​ണം സേ​വ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    സേ​വ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും ആ​യ​മാ​ർ​ക്കും ന​ൽ​കേ​ണ്ട താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഓ​ണ​റേ​റി​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണം. ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ 2014 ഫെ​ബ്രു​വ​രി മു​ത​ൽ ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കി വേ​ണം ഓ​ണ​റേ​റിയം തീ​രു​മാ​നിക്കാൻ.

    TAGS: service, high court, Pre-Primary School
    News Summary - ervice Conditions for PTA Pre-Primary Staff Must Be Decided in 4 Months: High Court
