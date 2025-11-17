Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസുമനസ്സുകളുടെ സഹായം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 8:51 AM IST

    സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു
    cancel
    camera_alt

    ഫാത്തിമത്തുൽ ആലിയ

    Listen to this Article

    മുഴപ്പിലങ്ങാട്: മുഴപ്പിലങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലെ നായനാർ റോഡിൽ ഫർദീൻ മഹലിൽ മൻസീർ-ഫസ്ന ദമ്പതികളുടെ മകൾ ഫാത്തിമത്തുൽ ആലിയാക്ക് അപൂർവ ജനിതക രോഗം. ഓടിക്കളിച്ച മൂന്ന് വയസ്സുകാരി ഇപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇടറിവീഴുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു.

    ചികിത്സക്കായി ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടിവരും. കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി. സജിത ചെയർമാനും വാർഡ് മെംബർ അഫ്സർ കൺവീനറും സുജിത് ട്രഷററുമായി കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സുമനസ്സുകളോടും അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്. അക്കൗണ്ട്: FATHIMATHUL AALIYA CHIKILSA SAHAYA SAMITHI Account number : 40502101050747. IFSC CODE : KLGB0040502. Kerala gramin bank. Edakkad branch. 1.Gpay number: 9037251877, 2. Gpay number: 8089491652. സജിത. ടി - 9447082612 (ചെയർപേഴ്സൻ), അഫ്സർ-9961505777 (കൺവീനർ), ഇബ്രാഹിം-8714316907 (കമ്മിറ്റി അംഗം).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Health DepartmentMinor Girltreatment fundseeking helpHealth News
    News Summary - Seeking help from well-wishers
    Similar News
    Next Story
    X