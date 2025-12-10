Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 8:33 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 8:33 AM IST

    രണ്ടാം ഘട്ട വിധിയെഴുത്ത് നാളെ...

    രണ്ടാം ഘട്ട വിധിയെഴുത്ത് നാളെ...
    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പ​ര​സ്യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം​കു​റി​ച്ച് മ​ല​പ്പൂ​റം പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ പ​ള്ളി​മു​ക്കി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ട​ത്തി​യ കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശം

     z മു​സ്ത​ഫ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​വേ​ശം നി​റ​ഞ്ഞ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ ത​ദ്ദേ​ശ​പ്പോ​രി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വി​ധി​യെ​ഴു​തും. തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളാ​ണ്​ ര​ണ്ടം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ധി​യെ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു​മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു​മ​ണി​വ​രെ​യാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്. ഈ ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തോ​ടെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​ര​സ്യ​പ്ര​ചാ​ര​ണം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച നി​ശ​ബ്​​ദ പ്ര​ചാ​ര​ണം.

    മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ വ​ട​ക്കോ​ട്ടു​ള്ള ഏ​ഴു ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ 1,53,37,176 കോ​ടി വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പോ​ളി​ങ്​ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 72.47 ല​ക്ഷം പു​രു​ഷ​ന്‍മാ​രും 80.92 ല​ക്ഷം സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ്. 470 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍, 77 ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍, ഏ​ഴ്​ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍, 47 മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ള്‍, മൂ​ന്ന്​ കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വോ​ട്ടി​ങ്.

    12,391 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലാ​യി 38,994 സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​ണ് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. 18,974 പു​രു​ഷ​ന്‍മാ​രും 20,020 സ്ത്രീ​ക​ളും. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ശ്‌​ന ബാ​ധി​ത ബൂ​ത്തു​ക​ളും ഏ​റെ​യു​ള്ള​ത്. 2055 പ്ര​ശ്‌​ന ബാ​ധി​ത ബൂ​ത്തു​ക​ളാ​ണ് ഏ​ഴു ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ല്‍ പ​കു​തി​യി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ലും ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്.

