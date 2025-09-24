Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസെക്കൻഡ് ഹാൻഡ്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 8:51 AM IST

    സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ്​ വാഹനവിൽപന; രജിസ്​ട്രേഷനില്ലെങ്കിൽ കരിമ്പട്ടികയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നി​ല്ലാ​ത്ത വാ​ഹ​ന​വി​ല്‍പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി
    സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ്​ വാഹനവിൽപന; രജിസ്​ട്രേഷനില്ലെങ്കിൽ കരിമ്പട്ടികയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഭൂ​ട്ടാ​ന്‍ ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ല്‍ സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ അ​ന​ധി​കൃ​ത സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ഹാ​ന്‍ഡ് വാ​ഹ​ന വി​ല്‍പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​ട​മു​റു​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന​വ​കു​പ്പ്. ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നി​ല്ലാ​ത്ത വാ​ഹ​ന​വി​ല്‍പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ബ്ലാ​ക്ക്​ ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി.

    ഇ​ത്ത​രം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത്​ നി​കു​തി വെ​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ത​ട​യാ​ൻ​ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്​ ഹാ​ൻ​ഡ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല.

    500ൽ ​താ​ഴെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്​​ത​ത്. ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നി​ല്ലാ​ത്ത​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട്​ കാ​ര്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. 2022ൽ ​കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലും ക​ടു​ത്ത വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നെ​ടു​ക്കു​ന്ന സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്​ ഹാ​ൻ​ഡ്​ വാ​ഹ​ന ഡീ​ല​ര്‍മാ​ര്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക്ക​ൽ വി​ല്‍പ​ന​ക്ക് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ഞ്ചി​ൻ-​ഷാ​സി ന​മ്പ​റു​ക​ളും ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ന്‍ പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളി​ക്ക​ണം.

    ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ എ​ത്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല്‍പ​ന​ക്കെ​ത്തു​ന്നെ​ന്ന് ഇ​തി​ലൂ​ടെ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഏ​ജ​ന്‍സി​ക​ള്‍ക്ക് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കും. വി​ല്‍ക്കാ​ൻ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം പു​തി​യ ഉ​ട​മ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​വും ഡീ​ല​ര്‍ക്കു​ണ്ടാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:blacklistcustomssecond hand vehicleKerala
    News Summary - Second-hand vehicle sales without registration will be blacklisted
    Similar News
    Next Story
    X