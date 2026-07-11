Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകള്ളാടി ദുരന്തം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 July 2026 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 11:07 AM IST

    കള്ളാടി ദുരന്തം: ബിക്രം റാണക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    കള്ളാടി ദുരന്തം: ബിക്രം റാണക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരന്നു
    cancel

    ക​ള്ളാ​ടി: ക​ള്ളാ​ടി തു​ര​ങ്ക​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ഇ​നി ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ഹി​മാ​ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക്കാ​യി ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ്യാ​പ​ക തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തും. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ ഹി​മാ​ച​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി ബി​ക്രം സി​ങ് റാ​ണ​യെ​യാ​ണ് ഇ​നി ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള​ത്. ഹി​മാ​ച​ലി​ലെ കാ​ങ്ക്റ ജി​ല്ല​ക്കാ​ര​നാ​യ ബി​ക്രം, തു​ര​ങ്ക​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ദി​ലീ​പ് ബി​ൽ​ഡ്കോ​ൺ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ൽ അ​ഞ്ച​ര കൊ​ല്ല​മാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്നു. മു​മ്പ് രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ കോ​ട്ട ജി​ല്ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ചു​മ​ത​ല. ഒ​ന്ന​ര​കൊ​ല്ല​മാ​യി വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ തു​ര​ങ്ക​പാ​ത പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​രാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച 11.15നാ​ണ് ദു​ര​ന്തം ന​ട​ന്ന​ത്. തു​ര​ങ്കം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ തൊ​ട്ട​പ്പു​റം മീ​നാ​ക്ഷി​മ​ല​യു​ടെ ഭാ​ഗം ഇ​ടി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള മ​ണ്ണ് ഒ​ഴു​കി ക​മ്പ​നി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ദേ​ഹ​​ത്തേ​ക്ക് പ​തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. റോ​ഡും മീ​നാ​ക്ഷി​പാ​ല​വും മ​ണ്ണി​നാ​ൽ മൂ​ടി​പ്പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ണ്ണി​ന​ടി​യി​ൽ​പെ​ട്ട മൂ​ന്നു​പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ത​ന്നെ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​റ്റ് മൂ​ന്നു​പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ചു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ത്തെ തി​ര​ച്ചി​ലി​ൽ ഒ​രു മൃ​ത​ദേ​ഹ​മാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത പ്ര​തി​ക​ര​ണ സേ​ന, പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സ്‍പെ​ഷ​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ്, അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​ന, സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​നാ വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​ര്‍ സം​യു​ക്ത​മാ​യി പു​ഴ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. അ​പ​ക​ട സ്ഥ​ല​ത്ത് നാ​ല് സോ​ണു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ന​ലെ​യും പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ന​ട​ന്ന​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച സോ​ൺ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പ​ക തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. എ​ൻ.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്, അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന, പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​ർ, സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വ്യാ​പ​ക തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ സു​ഖം ​പ്രാ​പി​ക്കു​ന്നു

    തു​ര​ങ്ക​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ 18 പേ​രാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​ദി​ന​മാ​യ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ത​ന്നെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ മേ​പ്പാ​ടി വിം​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ള്ള​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക്യാ​മ്പി​ൽ 132 പേ​ർ

    മേ​പ്പാ​ടി ഗ​വ പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക്ക് കോ​ള​ജി​ലെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ക്യാ​മ്പി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം, വെ​ള്ളം, വ​സ്‌​ത്രം, മ​രു​ന്ന് എ​ന്നി​വ കൃ​ത്യ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 49 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ 132 പേ​രാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ക്യാ​മ്പി​ലു​ള്ള​ത്. 41 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 43 സ്ത്രീ​ക​ളും 37 കു​ട്ടി​ക​ളും ക്യാ​മ്പി​ലു​ണ്ട്. ക്യാ​മ്പി​ൽ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി കി​ച്ച​ൺ മു​ഖേ​ന 800 പേ​ർ​ക്ക് ദി​വ​സേ​ന ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:man missingRescue OperationWayanad LandslideWayanad
    News Summary - searching for one man missing in kalladi land slide continues
    Similar News
    Next Story
    X