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    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2026 10:52 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2026 10:52 PM IST

    തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു; കടലിൽ കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല

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    തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു; കടലിൽ കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല
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    മു​ത​ല​പ്പൊ​ഴി​യി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ ഷി​ജി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ സ്റ്റി​ജി​യെ ക​ല​ക്ട​ർ അ​നു​കു​മാ​രി ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ്/​വി​ഴി​ഞ്ഞം (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം): മു​ത​ല​​പ്പൊ​ഴി​യി​ലും വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്തും ബോ​ട്ട​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ ഷി​ജു, ​ജോ​ൺ മ​ത്യാ​സ്​ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും തു​ട​ർ​ന്നു. രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ സ്‌​കൂ​ബ സം​ഘം മു​ത​ല​പ്പൊ​ഴി​യി​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ഡോ​ർ​ണി​യ​ർ വി​മാ​നം, ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. നേ​വി സം​ഘം വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ലോ​ടെ മു​ത​ല​പ്പൊ​ഴി​യി​ലെ​ത്തി. ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് ക​ൽ​പ്പേ​നി ആ​ഴ​ക്ക​ട​ലി​ൽ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ടു.

    ക​ല​ക്ട​ർ അ​നു​കു​മാ​രി മു​ത​ല​പ്പൊ​ഴി​യി​ലെ​ത്തി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    നേ​വി സ്ക്യൂ​ബ ഡൈ​വേ​ഴ്സ് തി​ര​ച്ചി​ലി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​മെ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യും തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തും. നി​ല​വി​ൽ കാ​റ്റി​ന്റെ പ്ര​വാ​ഹം തെ​ക്കോ​ട്ടാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ക​ന്യാ​കു​മാ​രി ക​ല​ക്ട​റു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട് തെ​ക്ക​ൻ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ക​ല​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്ത്​ മ​റൈ​ൻ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ എ​ന്ന ബോ​ട്ടും കോ​സ്റ്റു​ഗാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ക​പ്പ​ലും കോ​സ്റ്റ​ൽ പൊ​ലീ​സു​മാ​ണ്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ജോ​ൺ മ​ത്യാ​സി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന തൃ​പ്​​തി​ക​ര​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ വീ​ട്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ മു​ൻ മ​​ന്ത്രി പി.​എ.​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ റി​യാ​സി​നോ​ട് ജോ​ണി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ പ​റ​ഞ്ഞു. ഫി​ഷി​റീ​സ്​ മ​ന്ത്രി​യോ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ എ​ത്താ​ത്ത​തി​ലും വി​മ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നു.

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    TAGS:boat accidentvizhinjamFishermen missingMuthalapozhi
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