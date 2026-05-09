    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 May 2026 10:17 PM IST
    Updated On
    date_range 9 May 2026 10:17 PM IST

    ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക്​ ജലവിമാനം: പരീക്ഷണ പറക്കൽ 12​ മുതൽ

    കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ​കൊ​ണ്ട്​ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ലെ​ത്താം
    കൊ​ച്ചി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ വാ​ണി​ജ്യ ജ​ല​വി​മാ​ന (സീ ​പ്ലെ​യി​ൻ) സ​ർ​വി​സ്​ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​​ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക്​ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്നു. ​ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​നെ കൊ​ച്ചി​യു​മാ​യും ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ലെ വി​വി​ധ ദ്വീ​പു​ക​ളെ ത​മ്മി​ലും ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ലി​ന്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും.

    ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ്​ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ലെ പോ​ർ​ട്ട്​ ഷി​പ്പി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ്​ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. സ്​​കൈ​ഹോ​പ്പ്​ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക്കാ​ണ്​ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ (ഡി.​ജി.​സി.​എ) അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തു​ട​ങ്ങാ​നി​രു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ൽ പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ല​വ​സ്ഥ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​റ​ന്നു​യ​രാ​നും വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന ജ​ല​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ലി​യ റ​ൺ​വേ​യോ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​മോ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല.

    ജ​ല​വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കൊ​ച്ചി​ക്കും ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​നു​മി​ട​യി​ലും വി​വി​ധ ദ്വീ​പു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും യാ​ത്രാ​സ​മ​യം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യും. കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ​കൊ​ണ്ട്​ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ലെ​ത്താം. വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക്കും പ​ദ്ധ​തി ഉ​ണ​ർ​വേ​കും. പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ന്​ ​കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ഗ​ത്തി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന വി​മാ​നം ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ 3.30ന്​ ​മ​ട​ങ്ങും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ക​ൽ​പേ​നി, ക​വ​ര​ത്തി ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ക​ട​മ​ത്ത്, കി​ൽ​ത്താ​ൻ ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ൽ ന​ട​ക്കും.

    നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ൽ. പൂ​ർ​ണ തോ​തി​ലു​ള്ള സ​ർ​വി​സ്​ മ​റൈ​ൻ ​ഡ്രൈ​വി​ൽ നി​ന്നാ​കും. ജി.​ഡി.​സി.​എ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചാ​ലു​ട​ൻ സ​ർ​വി​സ്​ തു​ട​ങ്ങാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം. 19 പേ​ർ​ക്ക്​ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​വു​ന്ന ഡി ​ഹാ​വി​ലാ​ൻ​ഡ് കാ​ന​ഡ ഡി.​എ​ച്ച്.​സി-6 ട്വി​ൻ ഓ​ട്ട​ർ ചെ​റു​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക. ജി.​സി.​ഡി.​എ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ലി​ന്​ വ​ൻ സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:SeaplaneKochi newsLakshadweepKerala News
    News Summary - Seaplane to Lakshadweep: Test flight from 12
