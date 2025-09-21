Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 11:16 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 11:16 PM IST

    യോഗിയും പിണറായിയും ഐക്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ന്യായം സി.പി.എം പറയണം -എസ്​.ഡി.പി.ഐ

    യോഗിയും പിണറായിയും ഐക്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ന്യായം സി.പി.എം പറയണം -എസ്​.ഡി.പി.ഐ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥും പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും ഐ​ക്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ ന്യാ​യം സി.​പി.​എം പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തു​ള​സീ​ധ​ര​ൻ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ.

    ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍ യു.​പി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥി​നെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ലെ മ​ന്ത്രി​മാ​ര്‍ ത​ന്നെ പു​ക​ഴ്ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ സി.​പി.​എം ഹി​ന്ദു​ത്വ​യു​ടെ പ​ര​സ്യ​പ്ര​ചാ​ര​ക​രാ​കാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​മാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. സം​ഗ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗി​യെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ന്‍ ത​ന്നെ വാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്.

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ നി​ര​ന്ത​രം വാ​ളോ​ങ്ങു​ന്ന യോ​ഗി​യെ​യും വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​നെ​യും മ​ഹ​ത്വ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മും പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സം​ര​ക്ഷ​ക​രാ​ണെ​ന്ന ക​പ​ട​വാ​ദം ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:CPIMSDPIAyyappa sangamamYogi Adityanath
    News Summary - SDPI against CPIM
