    date_range 16 April 2026 6:01 PM IST
    date_range 16 April 2026 6:01 PM IST

    ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനൽ: വാഹനം സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ അഞ്ച് മുൻകരുതലുകൾ

    കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽച്ചൂട് കടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് വിദഗ്ധർ. താപനില 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് എൻജിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ടയറുകളുടെ ആയുസ്സിനെയും ബാധിച്ചേക്കാം. യാത്രാമധ്യേയുള്ള അപ്രതീക്ഷിത ബ്രേക്ക് ഡൗണുകൾ ഒഴിവാക്കാനും വൻതുകയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇല്ലാതാക്കാനും താഴെ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം.

    1. എൻജിൻ കൂളന്റ് പരിശോധിക്കുക

    വേനൽക്കാലത്ത് എൻജിൻ പെട്ടെന്ന് ചൂടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കൂളിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായിരിക്കണം. കൂളന്റിന്റെ അളവ് കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. കൂളന്റ് കുറയുന്നത് എൻജിൻ ഓവർഹീറ്റിങിനും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കും. റേഡിയേറ്ററിലോ ഹോസ് പൈപ്പുകളിലോ ചോർച്ചയില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കണം.

    2. ടയർ പ്രഷർ ക്രമീകരിക്കാം

    അമിതമായ ചൂട് ടയറിലെ വായു വികസിക്കാൻ കാരണമാകും. ഇത് ടയർ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള (Blowout) സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ടയർ പ്രഷർ പരിശോധിക്കുകയും കമ്പനി നിർദ്ദേശിച്ച അളവിൽ മാത്രം കാറ്റ് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. ടയറുകളിലെ വിള്ളലുകളും തേയ്മാനവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

    3. ബാറ്ററി സംരക്ഷണം

    കഠിനമായ ചൂട് ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ്സ് കുറയ്ക്കും. ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ബാറ്ററിയിലെ ദ്രാവകം വേഗത്തിൽ ആവിയായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനലുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ബാറ്ററികൾ ഒരു മെക്കാനിക്കിനെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള പണിമുടക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.

    4. ഇന്‍റീരിയർ സംരക്ഷണം

    നേരിട്ടുള്ള വെയിൽ ഏൽക്കുന്നത് കാറിനുള്ളിലെ ഡാഷ്‌ബോർഡും സീറ്റുകളും മങ്ങാനും വിള്ളലുകൾ വീഴാനും കാരണമാകും. വെയിലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സൺഷെയ്ഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. സാധ്യമാണെങ്കിൽ തണലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാറിനുള്ളിലെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

    5. എ.സി. പരിശോധന

    വേനൽയാത്രകളിൽ എ.സി.യുടെ പ്രവർത്തനം സുപ്രധാനമാണ്. തണുപ്പ് കുറവാണെന്നോ അസ്വാഭാവികമായ മണമോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ സർവീസ് ചെയ്യണം. കാബിൻ എയർ ഫിൽട്ടറുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതും റഫ്രിജറന്റ് ലെവൽ പരിശോധിക്കുന്നതും എ.സി.യുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കും.

    TAGS:SummerMaintenancecar safety
    News Summary - Scorching Summer: Five Precautions to Keep Your Vehicle Safe
