    Posted On
    date_range 21 April 2026 11:26 PM IST
    Updated On
    date_range 21 April 2026 11:26 PM IST

    ഉയർന്ന താപനില വെള്ളി വരെ

    ഉയർന്ന താപനില വെള്ളി വരെ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഈ ​മാ​സം 24 വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല തു​ട​രു​മെ​ന്ന്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ 40 ഡി​ഗ്രി വ​രെ​യും കൊ​ല്ല​ത്ത് 39 വ​രെ​യും കോ​ട്ട​യ​ത്ത് 38 വ​രെ​യും താ​പ​നി​ല ഉ​യ​രാം. ആ​ല​പ്പു​ഴ, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, എ​റ​ണാ​കു​ളം, തൃ​ശൂ​ർ, മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ 37 വ​രെ​യും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് 36 വ​രെ​യും ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. മി​ന്ന​ലോ​ട്​ കൂ​ടി​യ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ തു​ട​രും.

    ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടും

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ട്രാ​ക്ക് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് പൂ​ർ​ണ വീ​ക്കി​ലി എ​ക്സ്പ്ര​സ് ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ (11097/11098) സ​ർ​വീ​സി​ൽ മേ​യ്, ജൂ​ൺ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി. 11097 പൂ​നെ - എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്ഷ​ൻ ട്രെ​യി​ൻ മേ​യ് ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ ആ​റ് വ​രെ എ​ല്ലാ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും പ​ൻ​വേ​ൽ, റോ​ഹ, മ​ഡ്ഗാ​വ് ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​ഴി തി​രി​ച്ചു​വി​ടും. ചി​പ്ലൂ​ൺ, ര​ത്ന​ഗി​രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ക സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കും. 11098 എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്ഷ​ൻ - പൂ​നെ ട്രെ​യി​ൻ മേ​യ് 27 മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ 14 വ​രെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ് മ​ഡ്ഗാ​വ് ജ​ങ്ഷ​ൻ, റോ​ഹ, പ​ൻ​വേ​ൽ വ​ഴി തി​രി​ച്ചു​വി​ടും. ര​ത്ന​ഗി​രി, ചി​പ്ലൂ​ൺ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ക സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    TAGS:heatSummerTemparature
    News Summary - Scorching Heat to Continue in State; High Temperatures Likely Until Friday
