Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകാമറയില്ലാത്ത സ്‌കൂൾ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 10:44 PM IST

    കാമറയില്ലാത്ത സ്‌കൂൾ വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും; ഗതാഗത കമീഷണറേറ്റിന്‍റേതാണ് നിർദേശം

    text_fields
    bookmark_border
    School vehicles
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: കാമറ ഘടിപ്പിക്കാത്ത സ്‌കൂള്‍ വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി കടുപ്പിക്കാൻ ഗതാഗത കമീഷണറേറ്റിന്‍റെ നിർദേശം. ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് തീരുമാനം. 2025 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ സ്‌കൂള്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ കാമറ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിരുന്നു. സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്‍റുകളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് മേയ് വരെ ഇളവും സാവകാശവും നൽകി.

    എന്നിട്ടും മിക്ക വാഹനങ്ങളിലും കാമറ ഘടിപ്പിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി കടുപ്പിക്കുന്നത്. സ്‌കൂള്‍ വാഹനങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അപകടത്തില്‍പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് നിർദേശം. പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പിഴ ചുമത്തും. കാമറ ഘടിപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രം അവ വിട്ടുകൊടുത്താല്‍ മതിയെന്നാണ് നിർദേശം.

    വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് അകത്തും മുന്നിലും പിന്നിലുമാണ് കാമറ ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത്. എട്ടു സീറ്റിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങള്‍ക്കും നിർദേശം ബാധകമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cameraschool vehiclesLatest News
    News Summary - School vehicles without cameras will be seized
    Similar News
    Next Story
    X