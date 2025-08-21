മൂന്ന്​ ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ യൂനിഫോം ഒഴിവാക്കി

Begin typing your search above and press return to search.
21 Aug 2025 11:17 PM IST
21 Aug 2025 11:17 PM IST
News Summary - School uniforms waived for three festive days
തിരുവനന്തപുരം: സ്കൂളുകളിൽ മൂന്ന് ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് യൂനിഫോം ഒഴിവാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. ഓണം, ക്രിസ്മസ്, ഈദുൽ ഫിത്ർ ആഘോഷങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ യൂനിഫോം നിർബന്ധമല്ലാതാക്കി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഉത്തരവിറക്കിയതായി മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു.
ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ യൂനിഫോമിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്ന് ധാരാളം കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.
