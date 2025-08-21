Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    21 Aug 2025 11:17 PM IST
    date_range 21 Aug 2025 11:17 PM IST

    മൂന്ന്​ ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ യൂനിഫോം ഒഴിവാക്കി

    മൂന്ന്​ ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ യൂനിഫോം ഒഴിവാക്കി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്ന്​ ആ​ഘോ​ഷ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ യൂ​നി​ഫോം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്. ഓ​ണം, ക്രി​സ്മ​സ്, ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്ർ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ യൂ​നി​ഫോം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ലാ​താ​ക്കി പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ യൂ​നി​ഫോ​മി​ൽ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ധാ​രാ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി.

    school uniform
