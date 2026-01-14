Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപൂരപ്പറമ്പിലേക്ക്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 2:40 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 2:43 PM IST

    പൂരപ്പറമ്പിലേക്ക് പോരൂ, കൗമാര കലാമാമാങ്കം കണ്ടുപോകാം

    text_fields
    bookmark_border
    School Kalolsavam 2026
    cancel

    117.5 പ​വ​ ൻ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ന്ന​ത്തെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വി​ല 1,22,81,100 രൂ​പ​യാ​ണ്. ഒ​​ന്നേ​കാ​ൽ കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​പ്പ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള കൗ​മാ​ര ക​ലാ​മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന്റെ കേ​ളി​കൊ​ട്ടു​യ​രാ​ൻ തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ ഇ​നി നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം. ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​മ്മാ​ന​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന ക​ലോ​ത്സ​വ​മാ​ണ് തൃ​ശൂ​രി​ൽ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​വ​ട​ക്കും​നാ​ഥ​ൻ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ‘സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി’ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ട കൂ​റ്റ​ൻ പ​ന്ത​ലി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തതോ​ടെ കേ​ര​ളം മു​ഴു​വ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​രാ​ജ് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ണ്ണും കാ​തും കൂ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ടാ​യ സ്വ​രാ​ജ് റൗ​ണ്ടി​ൽ ഇ​നി താ​ള​മേ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​ർ​ണ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​കും. ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ത​ര ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​മൊ​ക്കെ ഇ​ന്ന​ലെ മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ സം​ഘ​ത്തെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി, റ​വ​ന്യു മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ, മേ​യ​ർ നി​ജി ജ​സ്റ്റി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ന​ഗ​ര​ന​ടു​വി​ലെ 65 ഏ​ക്ക​റി​ന്റെ ഒ​ത്ത​മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ദേ​വ​നി​രി​പ്പു​ണ്ട്. വ​ട​ക്കും​നാ​ഥ​ൻ. ചു​റ്റി​നും മ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​പ്പും. ദേ​വ​മ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന​യും ആ​ര​തി​യും മാ​ത്രം ക​ണി​ക​ണ്ടു​ണ​രു​ന്ന ഈ ​മ​ണ്ണി​ൽ ഇ​നി​യു​ള്ള അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത് ക​ല​യു​ടെ അ​ർ​ച്ച​ന​യാ​ണ്. കാ​സ​ർ​കോ​ട് മു​ത​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വ​രെ​യു​ള്ളി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ മ​ക്ക​ൾ തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ടൊ​രു ക​ല​ക്കാ​ടാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന ദി​ന​ങ്ങ​ൾ. 12,000 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് 25 വേ​ദി​ക​ളാ​ണ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് വേ​ദി​ക​ളും തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട് മൈ​താ​നി​യി​ലാ​ണ്.

    ഒ​ന്നാം​വേ​ദി​യു​ടെ അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യ മ​റ്റെ​ല്ലാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ​അ​ട​ക്കം 20ലേ​റെ പ​ന്ത​ലു​ക​ളാ​ണ് തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട് മാ​ത്ര​മു​ള്ള​ത്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ണി​ക​ളു​ള്ള നൃ​ത്ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ടി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ മൂ​ന്ന് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, സം​ഘ​നൃ​ത്തം, തി​രു​വാ​തി​ര, ഒ​പ്പ​ന, നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്തം, ആ​ദി​വാ​സി നൃ​ത്ത ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ച്ചി​പ്പു​ടി എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് വേ​ദി​ക​ളി​ൽ അരങ്ങേറും.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11.30ന് ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കമായി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം പ​രി​സ​മാ​പ്തി​യാ​കും. പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു​നേ​ര​വും വെ​ച്ചു​വി​ള​മ്പാ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഊ​ട്ടു​പു​ര​യും സ​ജ്ജ​മാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. 100ലേ​റെ സ്ത്രീ ​സൗ​ഹൃ​ദ ഓ​ട്ടോ​ക​ളും വേ​ദി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ദി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സ​ദാ​സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​യുണ്ടാ​കും. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നും ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പും പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന് കൗ​മാ​ര ക​ലോ​ത്സ​വം എ​ന്നെ​ന്നും ഓ​ർ​മ​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ത​കും വി​ധം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Latest NewsSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - School Kalolsavam 2026 at Thrissur
    Similar News
    Next Story
    X