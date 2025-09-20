Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 6:54 AM IST

    സ്കൂൾ കലോത്സവം: അറബി, സംസ്‌കൃത ഉത്സവത്തിലെ നിയന്ത്രണം ഈ വർഷവുമില്ല

    തിരുവനന്തപുരം: അറബി​, സംസ്കൃത കലോത്സവങ്ങളിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക്​ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന്​ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്​ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം 2025-26 വർഷം കൂടി നടപ്പാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന്​ ഉത്തരവ്​. വിദ്യാർഥിക്ക്​ അറബിക്/ സംസ്കൃതോത്സവങ്ങളിലും സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലുമായി ആകെ മൂന്ന്​ വ്യക്​തിഗത ഇനങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ​ങ്കെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന രീതിയിലേക്ക്​ കലോത്സവ നിയമാവലി ഭേദഗതി ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ കേരള ഭാഷ അധ്യാപക ഐക്യവേദി രംഗത്തുവരികയും നിവേദനം നൽകുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന്​ കഴിഞ്ഞ വർഷവും​ താൽക്കാലികമായി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

    TAGS:festivaleducation departmentSchool arts festival
