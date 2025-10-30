Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 10:37 PM IST

    പണ്ഡിതന്മാർ സാമൂഹിക ദൗത്യം നിർവഹിക്കണം -പി. മുജീബ്​ റഹ്​മാൻ

    പണ്ഡിതന്മാർ സാമൂഹിക ദൗത്യം നിർവഹിക്കണം -പി. മുജീബ്​ റഹ്​മാൻ
    ‘ഇ.​എ​ൻ. അ​ബ്​​ദു​ല്ല മൗ​ല​വി: ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ അ​ക്ഷ​ര​രേ​ഖ’ പു​സ്ത​കം ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബ്​ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ സി.​കെ. സൈ​ന​ബ​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ല്ലൂ​ർ​: കാ​ല​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച്, കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ തേ​ട്ടം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി കാ​ലോ​ചി​ത​മാ​യി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്​​ലാ​മി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ജ​ന​ത​യെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​രു​ടെ ദൗ​ത്യ​മെ​ന്ന്​ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബ്​ റ​ഹ്​​മാ​ൻ.

    ‘ഇ.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ല്ല മൗ​ല​വി: ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ അ​ക്ഷ​ര​രേ​ഖ’ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ക​രു​ത്ത്​ പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​രാ​ണ്. പൗ​രോ​ഹി​ത്യ ഉ​ട​യാ​ട​​ക​ളോ​ടെ​യു​ള്ള പ​ണ്ഡി​ത​ര​ല്ല, സാ​മൂ​ഹി​ക ദൗ​ത്യം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ണ്ഡി​ത​രെ​യാ​ണ്​ കാ​ലം തേ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മ​ത​വും മ​ഹ​ല്ലും പൗ​രോ​ഹി​ത്യ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​ക​രു​ത്. പ​ണ്ഡി​ത​ർ പ​രി​ഷ്ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​ണെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, മ​ഹ​ല്ല്​ ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും വി​കാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ​യും കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു ആ​ക​ണം. ദീ​ർ​ഘ​ദൃ​ഷ്ടി​യോ​ടെ ന​വ​ജാ​ഗ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പ​ണ്ഡി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു ഇ.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ല്ല മൗ​ല​വി. ആ​​ഴം​തൊ​ട്ട അ​റി​വു​കൊ​ണ്ട്​ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​സ്തു​ല സം​ഭാ​വ​ന​യ​ർ​പ്പി​ച്ച​താ​യും അ​മീ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    ഇ.​എ​ൻ. അ​ബ്​​ദു​ല്ല മൗ​ല​വി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ സി.​കെ. സൈ​ന​ബ പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ. ​ബ​ഷീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മം, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഗ്രൂ​പ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ഒ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. എ​ഡി​റ്റ​ർ പി.​ടി. കു​ഞ്ഞാ​ലി പു​സ്ത​ക സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി സം​സ്ഥാ​ന കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന സ​മി​തി അം​ഗം എ​ൻ.​എം. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, മേ​ഖ​ല നാ​സിം യു.​പി. സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഇ.​എ​ൻ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം മൗ​ല​വി, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​ഹ്റ മ​ൻ​സൂ​ർ, ഏ​രി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മൈ​മൂ​ന യൂ​നു​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​സി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Scholars should fulfill social mission says P Mujeeb Rahman
