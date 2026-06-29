'പദ്ധതികൾ അർഹരിലേക്കെത്തുന്നില്ല, ആ വീഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു'; മന്ത്രി കെ.എ. തുളസി

'പദ്ധതികൾ അർഹരിലേക്കെത്തുന്നില്ല, ആ വീഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു'; മന്ത്രി കെ.എ. തുളസിtext_fields
വയനാട്ടിൽ ഒരു ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ഭവന പദ്ധതികൾ, തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എന്നിവ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫണ്ടിങിലെ വെല്ലുവിളികളും മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച പാളിച്ചകളും പരിഹരിക്കുമെന്ന് പിന്നാക്ക, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എ. തുളസി പറയുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി പിന്നാക്ക, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന കെ.എ. തുളസി, ഈ വകുപ്പിലെ തന്റെ പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് തന്റെ മുന്നിലുള്ളതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. കടലാസിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ കാണാമെങ്കിലും, യഥാർഥത്തിൽ അർഹരായ ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്.
ഈ വകുപ്പിലെ പാളിച്ചകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ത്രി സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് അപ്പുറം, നേരിട്ട് ഓഫീസുകളും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ കോളനികളും സന്ദർശിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നു. പലയിടങ്ങളിലും വീടുകളുടെ അവസ്ഥ ശോചനീയമാണെന്നും, രോഗികൾക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ പോലും റോഡ് സൗകര്യമില്ലാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അർഹരായവർക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ സിസ്റ്റത്തിന് വലിയ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് തിരുത്തിയേ മതിയാകൂ എന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നു.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീടോ ചികിത്സാ സഹായമോ ആവശ്യമുള്ള സാധാരണക്കാരെ സർക്കാർ അവഗണിക്കില്ലെന്ന് അവർ ഉറപ്പുനൽകി. മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഫണ്ടുകൾ പലതും മറ്റ് പദ്ധതികളുമായി ലയിപ്പിച്ചതിനാൽ അർഹരായ പലർക്കും മുൻഗണന ലഭിച്ചില്ലെന്ന് മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇനി മുതൽ ഭവന നിർമാണത്തിനുള്ള ഫണ്ടുകൾ നേരിട്ട് വകുപ്പ് വഴി തന്നെ വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗ്രാമസഭകളിലൂടെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയാകും ഇനി പിന്തുടരുക.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയുന്നതിനും, കാമ്പസുകളിൽ നടക്കുന്ന ജാതി അധിഷ്ഠിത പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കില്ലെന്നും, സമൂഹത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, അട്ടപ്പാടി, നിലമ്പൂർ, ഇടമലക്കുടി പോലുള്ള വനമേഖലകളിൽ മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ആരോഗ്യരംഗത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കെ.എ. തുളസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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