Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    4 Dec 2025 10:20 PM IST
    Updated On
    4 Dec 2025 10:20 PM IST

    തിയറ്ററുകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ‌ അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റുകളിൽ; അന്വേഷണം

    Theater recordings,Pornographic websites,Illicit distribution,Copyright violation,Police investigation, അശ്ലീലം, സിനിമ തിയറ്റർ,പൊലീസ് അന്വേഷണം
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ചോ​ർ​ന്ന് അ​ശ്ലീ​ല വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​ച​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച് സൈ​ബ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ്. സം​സ്ഥാ​ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര വി​ക​സ​ന കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്റെ (കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഡി.​സി) ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ കൈ​ര​ളി, ശ്രീ, ​നി​ള തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചോ​ര്‍ന്ന​ത്. സി.​സി.​ടി.​വി ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്ത​താ​ണോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ ചോ​ര്‍ത്തി​യ​താ​ണോ എ​ന്ന​ത​ട​ക്കം പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഡി.​സി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    തി​യ​റ്റ​റി​ല്‍ സി​നി​മ കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ സ്ത്രീ​ക​ളും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും ഒ​ന്നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മു​ഖം വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ച​രി​ച്ച​ത്. 2023 മു​ത​ലു​ള്ള സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ തി​യ​റ്റ​റി​ന്റെ പേ​രും സ്‌​ക്രീ​ന്‍ ന​മ്പ​രും തീ​യ​തി​യും സ​മ​യ​വു​മെ​ല്ലാം കാ​ണാം. വി​വി​ധ ടെ​ലി​ഗ്രാം ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ള്‍ വ​ഴി പ​ണം വാ​ങ്ങി ഇ​ത്ത​രം ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല്‍ക്കു​ന്ന​താ​യും സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പു​റ​ത്തു​പോ​യ​തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഡി.​സി എം.​ഡി പി.​എ​സ്. പ്രി​യ​ദ​ര്‍ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഹാ​ക്കി​ങ് എ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക സം​ശ​യം. സ്വ​കാ​ര്യ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ചോ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. സം​ഭ​വം ഗൗ​ര​വ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഡി.​സി​യും പൊ​ലീ​സും കാ​ണു​ന്ന​ത്.

