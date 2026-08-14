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    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 5:02 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 5:02 PM IST

    സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നേർന്ന് പിണറായി വിജയൻ; അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര‍്യത്തിന് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു...

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    pinarayi vijayan
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    തിരുവനന്തപുരം: സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായി 79 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിൽ, സമകാലിക ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹികാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ഗൗരവപൂർണ്ണമായ ആത്മപരിശോധന ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. എൺപതാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നൽകിയ സന്ദേശത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പങ്കുവെച്ചത്.

    ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യവും ബഹുസ്വരതയും ഇന്ന് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയാണ്. 'നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം' എന്ന കരുത്തിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുമുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. വർഗീയതയ്ക്ക് ഈ മണ്ണിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്നും ജനാധിപത്യ മതേതര മൂല്യങ്ങൾ കൈവിടാതെ കാക്കുമെന്നും ഈ ദിനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    തൊഴിലില്ലായ്മ, വിലക്കയറ്റം, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക അസമത്വം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ചൂഷണങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തുന്നതിനും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി നാം നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളുടെ സ്മരണകൾ കരുത്തുപകരുc. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികൾ സ്വപ്നം കണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം ഇന്ത്യയല്ല; മറിച്ച് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുല്യനീതിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിക്കുന്ന ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. ഭരണഘടനാ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ കാലഘടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കടമയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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    TAGS:freedom of expressionIndependence DayPinarayi Vijayan
    News Summary - Says Freedom of Expression Faces Challenges
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