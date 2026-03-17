Madhyamam
    date_range 17 March 2026 11:10 PM IST
    date_range 17 March 2026 11:10 PM IST

    സേവ് ബോക്സ് തട്ടിപ്പ്​ നടൻ ജയസൂര്യയെ സാക്ഷിയാക്കി ഇ.ഡി കുറ്റപത്രം സേ​വ് ബോ​ക്സി​ന്‍റെ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യി​രു​ന്നു ജ​യ​സൂ​ര്യ

    സേവ് ബോക്സ് തട്ടിപ്പ്​ നടൻ ജയസൂര്യയെ സാക്ഷിയാക്കി ഇ.ഡി കുറ്റപത്രം സേ​വ് ബോ​ക്സി​ന്‍റെ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യി​രു​ന്നു ജ​യ​സൂ​ര്യ
    കൊ​ച്ചി: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല ആ​പ്പാ​യ സേ​വ് ബോ​ക്സ് ത​ട്ടി​പ്പ്​ കേ​സി​ൽ ന​ട​ൻ ജ​യ​സൂ​ര്യ​യെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി ഇ.​ഡി​യു​ടെ കു​റ്റ​പ​ത്രം. സേ​വ് ബോ​ക്സി​ന്‍റെ ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി​ക​ള്‍ ന​ല്‍കാ​മെ​ന്ന പേ​രി​ലും ആ​പ്പി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ലും പ​ല​രി​ൽ​നി​ന്നാ​യി പ​ണം ത​ട്ടി കോ​ടി​ക​ളു​ടെ വെ​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന കേ​സി​ലാ​ണ്​ സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ സ്വാ​തി​ക് റ​ഹീം, സി. ​ത​സ്‌​ലിം, സേ​വ് ബോ​ക്സ് ക​മ്പ​നി എ​ന്നി​വ​രെ പ്ര​തി​യാ​ക്കി എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റ​റേ​റ്റ്​ (ഇ.​ഡി) എ​റ​ണാ​കു​ളം പി.​എം.​എ​ൽ.​എ കോ​ട​തി​യി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ജ​യ​സൂ​ര്യ​ക്ക്​ പു​റ​മെ ഭാ​ര്യ സ​രി​ത​യും സാ​ക്ഷി​യാ​ണ്. കേ​സി​ൽ ആ​കെ 11 സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. സേ​വ് ബോ​ക്സി​ന്‍റെ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യി​രു​ന്നു ജ​യ​സൂ​ര്യ.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​ക്ക്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​മെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ൽ​കി 2019ലാ​ണ്​ സേ​വ് ബോ​ക്‌​സ് ആ​പ്പ് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. സേ​വ് ബോ​ക്സ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പും ക​മ്പ​നി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ലേ​ല​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സേ​വ് ബോ​ക്സ് ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ർ​ച്വ​ൽ കോ​യി​നു​ക​ൾ പ​ണം കൊ​ടു​ത്ത് വാ​ങ്ങു​ക​യും ഈ ​കോ​യി​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ലേ​ലം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി​രു​ന്നു രീ​തി. രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത​ന്നെ ആ​ദ്യ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ലേ​ല ആ​പ്പ് എ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​നാ​യി ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ സ്വാ​തി​ഖ് റ​ഹീം ര​ണ്ടു​​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ തൃ​ശൂ​ർ ഈ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യി​രു​ന്ന ജ​യ​സൂ​ര്യ​യി​ലേ​ക്കും അ​ന്വേ​ഷ​ണം നീ​ണ്ടു. സേ​വ് ബോ​ക്സി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​യ​സൂ​ര്യ​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് 39 ല​ക്ഷം രൂ​പ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ത​ട്ടി​പ്പി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച പ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​​ ഇ​തെ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ​ജ​യ​സൂ​ര്യ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം. ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ജ​യ​സൂ​ര്യ​യെ ഇ.​ഡി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ സ​രി​ത​യേ​യും വി​ളി​പ്പി​ച്ചു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജ​യ​സൂ​ര്യ​യു​ടെ​യും ഭാ​ര്യ​യു​ടെ​യും പേ​രി​ലു​ള്ള 39 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ഇ.​ഡി ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    TAGS:fraudbrand ambassadorActor Jayasuryacharge sheet
    News Summary - ED charges actor Jayasurya as a witness in Save Box scam Jayasurya was the brand ambassador of Save Box
