Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഇടവേളക്ക് ശേഷം സൗദിയ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 10:04 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 10:04 PM IST

    ഇടവേളക്ക് ശേഷം സൗദിയ എയര്‍ലൈന്‍സ് കരിപ്പൂരില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ ഊ​ഷ്മ​ള വ​ര​വേ​ല്‍പ് ന​ൽ​കി
    ഇടവേളക്ക് ശേഷം സൗദിയ എയര്‍ലൈന്‍സ് കരിപ്പൂരില്‍
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി​യ എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍സ് വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള വ​ര​വേ​ൽ​പ് ടി.​വി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം എം.​എ​ല്‍.​എ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: കാ​ത്തി​രി​പ്പു​ക​ള്‍ക്കൊ​ടു​വി​ല്‍ സൗ​ദി​യ എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍സ് ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ള്‍ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​യം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ചെ 1.20ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട എ​സ്.​വി 712 വി​മാ​നം രാ​വി​ലെ 8.15ന് ​ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ​ത്തി. വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ യാ​ത്രി​ക​ര്‍ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ ഊ​ഷ്മ​ള വ​ര​വേ​ല്‍പ് ന​ല്‍കി. അ​ഞ്ച​ര വ​ര്‍ഷ​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് സൗ​ദി​യ എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍സ് ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ല്‍ക്ക​ളി, അ​റ​ബ​ന, ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ​യാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​തി​രേ​റ്റ​ത്. ടി.​വി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം എം.​എ​ല്‍.​എ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് മ​ധു​രം പ​ങ്കി​ട്ടു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മു​കേ​ഷ് യാ​ദ​വ്, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍, സൗ​ദി​യ എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, ആ​ദ്യ വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ 9.45ന് ​വി​മാ​നം തി​രി​ച്ച് റി​യാ​ദി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ന്നു.

    പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ലും 10 മി​നി​റ്റ് നേ​ര​ത്തെ ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ​ത്തി​യ വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ യാ​ത്രി​ക​രെ​ല്ലാം സേ​വ​ന​ത്തി​ല്‍ തൃ​പ്തി​യ​റി​യി​ച്ചു. സൗ​ദി എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍സി​ന്റെ ചെ​റി​യ വി​മാ​ന​മാ​ണ് നി​ല​വി​ല്‍ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 165 പേ​ര്‍ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ 20 ബി​സി​ന​സ് ക്ലാ​സ് സീ​റ്റു​ക​ളും 145 ഇ​കോ​ണ​മി ക്ലാ​സ് സീ​റ്റു​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ആ​ഴ്ച​യി​ല്‍ നാ​ല് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ റി​യാ​ദി​ല്‍നി​ന്ന് ക​രി​പ്പൂ​രി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ബു​ധ​ന്‍, വ്യാ​ഴം, ശ​നി, ഞാ​യ​ര്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സ​ർ​വി​സു​ക​ള്‍.

    ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ റി​യാ​ദ് സ​ർ​വി​സി​ന് പു​റ​മെ ജി​ദ്ദ, ദ​മ്മാം സ​ർ​വി​സു​ക​ള്‍ കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ഇ​ത് മ​ല​ബാ​ര്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കും മ​റ്റ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്കും വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും.

    നേ​ര​ത്തെ സൗ​ദി​യ എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍സി​ന്റെ വ​ലി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. റ​ണ്‍വേ റീ​കാ​ർ​പ​റ്റി​ങ് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2015 മേ​യി​ൽ വ​ലി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ മു​ട​ങ്ങി​യ സ​ർ​വി​സു​ക​ള്‍ 2019ല്‍ ​പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, 2020 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലു​ണ്ടാ​യ വി​മാ​നാ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് വ​ലി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വീ​ണ്ടും നി​യ​ന്ത്ര​ണം വ​ന്ന​തോ​ടെ വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി നി​ര്‍ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:calicut airportsaudia airlines
    News Summary - Saudia Airlines in Calicut Airport after a break
    Similar News
    Next Story
    X