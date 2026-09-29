'അവരവരുടെ കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് അവരവർ തന്നെയാണ്'; വി.ഡി. സതീശൻ വിമാനയാത്രയിൽ വ്യക്തത വരുത്തണം: കെ. സുധാകരൻ

'അവരവരുടെ കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് അവരവർ തന്നെയാണ്'; വി.ഡി. സതീശൻ വിമാനയാത്രയിൽ വ്യക്തത വരുത്തണം: കെ. സുധാകരൻtext_fields
ഡൽഹി: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ വിമാനയാത്രയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നാണ് അഭിപ്രായമെന്ന് കെ. സുധാകരൻ എം.പി. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമതിയിലാണ് കെ. സുധാകരൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. കട്ടും മോഷ്ടിച്ചും കൊണ്ടുവന്ന വാഹനമല്ലെന്നും അവരവരുടെ കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് അവരവർ തന്നെയാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രകമ്പനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും കെ. സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി.
പഞ്ചായത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫിന് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെന്നും മുന്നണിയും സർക്കാരും ശക്തമാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണിതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല സി.ഡബ്ല്യു.സിക്ക് ശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സാധാരണയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വോട്ട് ചോർച്ചയിലെ ഇടപെടലിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം അഭിനന്ദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 18 മാസമായി രാഹുൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായി ചേർന്ന് സമാധാനപരവും എന്നാൽ, ശക്തവുമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർത്തും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ 800 ജില്ലകളിൽ പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നു. നാളെ ഇന്ത്യ സഖ്യം യോഗം ചേർന്ന് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. എസ്.ഐ.ആർ ഉടൻ നിർത്തിവെയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട രമേശ് ചെന്നിത്തല, തുടക്കത്തിൽ ബലംപിടിച്ചിരുന്ന ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാകും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
യജമാനന്മാരുടെ നിർദേശം നടപ്പാക്കുന്ന വെറുമൊരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ. ജനവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ മറുവഴികൾ തേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ ധാർമ്മികതയില്ലാത്തതിനാൽ പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register