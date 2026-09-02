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    സതീശനും ബാലഗോപാലും നേർക്കുനേർ; പരിധിവിട്ട് കടമെടുത്തെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണം തള്ളി മുൻധനമന്ത്രി

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    https://www.madhyamam.com/tags/vd-satheesan
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    വി.ഡി. സതീശൻ, കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​രി​ധി​വി​ട്ട്​ ക​ട​മെ​ടു​ത്ത​ത്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണെ​ന്നും നി​കു​തി​ഭാ​രം അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​തെ ഖ​ജ​നാ​വ് നി​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു​വെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​കാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി.

    വാ​യ്പാ പ​രി​ധി 3.5ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ കു​റ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പി​ന്നെ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ​രി​ധി​വി​ട്ട് ക​ട​മെ​ടു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു. മു​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കി​ട്ടി​യി​രു​ന്ന 55,000 കോ​ടി​യു​ടെ റ​വ​ന്യൂ ഡെ​ഫി​സി​റ്റ് ഗ്രാ​ന്റും മു​ൻ ധ​ന​മ​ന്ത്രി ബ​ജ​റ്റി​ൽ എ​ഴു​തി​വെ​ച്ച കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​കു​തി ഡെ​വ​ല്യൂ​ഷ​ൻ ആ​യ 14,000 കോ​ടി​യും കി​ട്ടി​യി​ല്ല.

    ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ മു​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​രു​ത്തി​വെ​ച്ച 38,000 കോ​ടി​യു​ടെ കു​ടി​ശ്ശി​ക ഭാ​രം. അ​തി​ൽ ന​ല്ലൊ​രു ഭാ​ഗം ഈ ​ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ടു​ത്തു​തീ​ർ​ത്തു. അ​തോ​ടെ ഓ​ണം ക​ള​റാ​യി. എ​ല്ലാ​വ​രും ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. അ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി നി​കു​തി​വ​രു​മാ​നം ന​ല്ല​രീ​തി​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു. വാ​സ്ത​വ​ത്തി​ൽ അ​തി​ൽ ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ തൃ​പ്ത​ന​ല്ല. നി​കു​തി​വ​രു​മാ​നം ഇ​നി​യും കൂ​ട്ട​ണം.

    കൂ​ടു​ത​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ന​യം. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് നി​കു​തി​വ​രു​മാ​നം കൂ​ട്ടി ഖ​ജ​നാ​വ് നി​റ​ക്കു​ക. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​കു​തി കു​റ​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ ക​ച്ച​വ​ടം കൂ​ട്ടാ​നും അ​തു​വ​ഴി നി​കു​തി​വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​യെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ജ​ന​ങ്ങ​ളെ നോ​വി​ക്കാ​തെ നി​കു​തി പി​രി​ക്ക​ണം. അ​ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​കി​ല്ല.

    പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി സൗ​ജ​ന്യ​യാ​ത്ര ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​ക്ക് റെ​ക്കോ​ഡ് ക​ല​ക്ഷ​നാ​ണ്. സി​വി​ൽ സ​​പ്ലൈ​സി​ൽ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് 13 അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും സം​സ്ഥാ​നം മു​ഴു​വ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​യി. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ച്ച് വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യ​മാ​ണ് ഇ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക​ട​മ​ട​ക്കം ന​ൽ​കി, ഞ​ങ്ങ​ൾ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് പൈ​സ പ​മ്പ് ചെ​യ്തു. ആ​ളു​ക​ളു​ടെ കൈ​യി​ൽ പൈ​സ വ​ന്നു, ആ​ളു​ക​ൾ അ​ത്​ ചെ​ല​വാ​ക്കി. അ​തി​ന് നി​കു​തി​യാ​യി തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടി. ഈ ​ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു മാ​സം നി​കു​തി വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അതേസമയം, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യും അ​നു​വ​ദി​ച്ച പ​രി​ധി​ക്ക്​ അ​ക​ത്തു​നി​ന്നും മാ​ത്ര​​മേ ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ട​മെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ഇ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നും മു​ൻ ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ പറഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ട​മെ​ടു​ത്ത​ത്​ മൂ​ല​മു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി ക​ട​മെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​ണ് സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ ശ​രി​യ​ല്ല. സാ​ധാ​ര​ണ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ക​ട​മെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    പി​ന്നീ​ട്​ വ​രു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ അ​ത്​ അ​ട​ച്ച്​ തീ​ർ​ക്കാ​റു​മു​ണ്ട്. ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്തെ​ടു​ത്ത ക​ടം ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് അ​ട​ച്ച​ത്. ക​ട​മെ​ടു​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തെ മു​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​യി​രി​ക്കെ സ​തീ​ശ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ‘ക​ടം എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള​താ​ണ​ല്ലോ’ എ​ന്നാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്. ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ പ​ണം പോ​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​ല​വാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​വി​ടെ​യും ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ 20,000 കോ​ടി​യാ​ണ്​ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ത്ര​യും പ​ണ​വും കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും ക​ണ്ടി​ല്ല.

    റ​വ​ന്യൂ ഡെ​ഫി​സി​റ്റ് ഗ്രാ​ന്‍റ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന തു​ക കി​ട്ടി​യി​ല്ല എ​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തോ​ട് ഒ​ന്നി​ച്ച് സ​മ​രം ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഇ​തൊ​ന്നും ചെ​യ്യാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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