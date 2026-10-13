സരിന്റേത് കേവലം നാക്കുപിഴ; ആരും കുതിരകയറേണ്ടതില്ലെന്ന് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

സരിന്റേത് കേവലം നാക്കുപിഴ; ആരും കുതിരകയറേണ്ടതില്ലെന്ന് എം.വി. ഗോവിന്ദൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സി.ജെ.പി.ക്ക് പിന്നിൽ ബി.ജെ.പി.യാണെന്ന ഡോ. പി. സരിന്റെ പ്രസ്താവന വെറുമൊരു നാക്കുപിഴ മാത്രമാണെന്നും അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. പരസ്യമായി നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ച കാര്യം സരിൻ തന്നെ തുറന്നുസമ്മതിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
തനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഉടൻതന്നെ സരിൻ അത് തിരുത്താൻ തയാറായി. സംഭവത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് സരിൻ തന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തന്റെ നിലപാടിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വിശദീകരണ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ സരിൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവന വലിയ രാഷട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അത് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടല്ലെന്നും മാധ്യമവിചാരണ നേരിട്ടപ്പോൾ സംഭവിച്ച വാക്കുകളിലെ അമളി മാത്രമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സരിൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ വിശദീകരണ കുറിപ്പിട്ടത്. തെറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരുത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിഷയം വലിപ്പിച്ചു കാണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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