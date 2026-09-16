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    നിക്ഷേപ അനുമതികൾക്ക് ‘സരൾ കേരളം’

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    പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ 19 നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തു​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
    നിക്ഷേപ അനുമതികൾക്ക് ‘സരൾ കേരളം’
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​നു​മ​തി​ക​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നും വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നു​മാ​യി ‘സ​ര​ൾ കേ​ര​ളം’​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. ‘ഒ​രു സം​സ്ഥാ​നം, ഒ​രു അം​ഗീ​കാ​രം, ഒ​രു രേ​ഖ’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സിം​പ്ലി​ഫൈ​ഡ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ആ​ക്സി​ല​റേ​റ്റ​ഡ്​ റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​പ്രൂ​വ​ൽ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ​സ്​ (സ​ര​ൾ) പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ളി​ത​മാ​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യി 19 നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ വ​രു​ത്തും.

    നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ വ​ലി​പ്പം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ര​ണ്ട് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് അ​നു​മ​തി സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കു​ക. 25 മു​ത​ൽ 50 കോ​ടി രൂ​പ വ​രെ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ജി​ല്ലാ​ത​ല സ​മി​തി​യും 50 കോ​ടി രൂ​പ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല സ​മി​തി​യും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും. കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നാ​ണ് (കെ.​എ​സ്.​ഐ.​ഡി.​സി) പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന ചു​മ​ത​ല.

    വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തി ത​ന്നെ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും അ​നു​മ​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വ​കു​പ്പി​ന്റെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​നു​മ​തി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ അ​പ്പീ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​വു​മു​ണ്ട്.

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    News Summary - Saral Keralam for investment nods
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