    Kerala
    date_range 20 Aug 2025 11:01 PM IST
    date_range 20 Aug 2025 11:01 PM IST

    സ്ത്രീവിരുദ്ധതയിൽ പാർട്ടിയെ അനുസരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിന് തന്നെ അകറ്റി -സാറ ജോസഫ്

    സാ​റ ജോ​സ​ഫ്

    തൃ​ശൂ​ർ: വൃ​ന്ദ കാ​രാ​ട്ട് പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്ത്രീ​വി​രു​ദ്ധ​ത​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി പ​റ​യു​ന്ന​ത് അ​നു​സ​രി​ക്ക​രു​ത് എ​ന്ന് പെ​ണ്ണു​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ൽ​ പി​ന്നെ പാ​ർ​ട്ടി ത​ന്നെ അ​ടു​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സാ​റ ജോ​സ​ഫ്. കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി സാ​ർ​വ​ദേ​ശീ​യ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ.

    പാ​ർ​ട്ടി അ​ച്ച​ട​ക്കം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത ഉ​രു​ക്കു​കോ​ട്ട​യാ​ണ്. മ​ത​ങ്ങ​ളും ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. മ​ത​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ന്റെ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​പോ​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ല.

    എ​വി​ടെ​യാ​യാ​ലും സ്ത്രീ​വി​രു​ദ്ധ​ത സം​ഭ​വി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു സ്ത്രീ ​അ​വി​ടെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു നി​ൽ​ക്ക​ണം. രാ​ജ്യം ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ പി​ടി​യി​ൽ ഞെ​രി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​ജ്യം മ​ത​രാ​ഷ്ട്രം ആ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​കാ​ല​ത്ത് എ​ടു​ത്ത​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നെ​ങ്കി​ലേ അ​തി​ൽ​നി​ന്നും മോ​ചി​ത​മാ​കാ​ൻ പ​റ്റൂ എ​ന്ന് ഡോ. ​അം​ബേ​ദ്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ ഇ​ക​ഴ്ത്തി​ക്കാ​ണേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ല. അ​വ​ർ വേ​ട​നെ കേ​ൾ​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അം​ബേ​ദ്ക​റെ അ​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ സ്വ​രാ​ജ് എ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം കെ​ജ്രി​വാ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ആ​വേ​ശം തോ​ന്നി. ക​രു​തി​ക്കൂ​ട്ടി​യാ​ണ് ആ​പ്പി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് അ​ത് ആ​പ്പാ​കും എ​ന്ന് തോ​ന്നി​യ​പ്പോ​ൾ ക​രു​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ത്ത​ന്നെ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​ന്നു എ​ന്നും സാ​റ ജോ​സ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സു​ജ സൂ​സ​ൻ ജോ​ർ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ക്ക​റി​യ, എ​ൻ.​എ​സ്. മാ​ധ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സം​ഭാ​ഷ​ണ​വും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ‘ദ​ലി​ത് പ്രാ​തി​നി​ധ്യം: സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ടി.​എ​സ്. ശ്യാം​കു​മാ​റി​ന്റെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ന്നു. സാ​ർ​വ​ദേ​ശീ​യ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും.

    X