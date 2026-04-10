    Kerala
    date_range 10 April 2026 8:30 AM IST
    date_range 10 April 2026 8:30 AM IST

    സഞ്ജയ് ഖന്ന ബി.പി.സി.എൽ ചെയർമാൻ

    സഞ്ജയ് ഖന്ന ബി.പി.സി.എൽ ചെയർമാൻ
    സഞ്ജയ് ഖന്ന

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി:​ ഭാ​ര​ത് പെ​ട്രോ​ളി​യം കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ (ബി.​പി.​സി.​എ​ൽ) പു​തി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജിം​ഗ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യി സ​ഞ്ജ​യ് ഖ​ന്ന ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ ബി.​പി.​സി.​എ​ല്ലി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ (റി​ഫൈ​ന​റീ​സ്) ആ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. 2029 മെ​യ് 31 വ​രെ​യാ​ണ് കാ​ലാ​വ​ധി.

    എ​ൻ.​ഐ.​ടി തി​രു​ച്ചി​റ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ നി​ന്ന് കെ​മി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങും, മും​ബൈ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബി.​പി.​സി.​എ​ൽ കൊ​ച്ചി റി​ഫൈ​ന​റി​യു​ടെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൊ​ച്ചി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട 'പെ​ട്രോ​കെ​മി​ക്ക​ൽ' പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 75,000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:BPCLPetrochemical
    News Summary - Sanjay Khanna is the Chairman of BPCL.
