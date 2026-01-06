Begin typing your search above and press return to search.
    6 Jan 2026 11:30 PM IST
    6 Jan 2026 11:30 PM IST

    പൊലീസ് അക്കാദമിയിലെ ചന്ദനമരം മുറിച്ചുകടത്തി; മോ​ഷ​ണം പോ​യ​ത് 30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ്രാ​യ​മു​ള്ള ച​ന്ദ​ന​മ​ര​ങ്ങ​ൾ

    Thrissur Police Academy
    തൃ​ശൂ​ർ: പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി കാ​മ്പ​സി​ൽ​ നി​ന്ന് ച​ന്ദ​ന മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ത്തി. മോ​ഷ​ണം അ​റി​ഞ്ഞ​ത് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ ശേ​ഷം. 30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ്രാ​യ​മു​ള്ള ര​ണ്ടു ച​ന്ദ​ന​മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ത​ലാ​ണ് മോ​ഷ​ണം പോ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​യ്യൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ക്കാ​ദ​മി കാ​മ്പ​സി​​ൽ കാ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​യ്യൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് ച​ന്ദ​നം മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. മ​ര​ക്കു​റ്റി​യു​ടെ പ​ഴ​ക്കം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. അ​ക്കാ​ദ​മി എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ വി​യ്യൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 27നും ​ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മോ​ഷ​ണ വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ ക​ർ​ശ​ന ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ഇ​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

