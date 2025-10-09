Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Oct 2025 7:37 AM IST
    date_range 9 Oct 2025 7:37 AM IST

    എസ്​.എം.എഫ്​ കമ്മിറ്റികൾ ഒരുവർഷം തുടരട്ടെയെന്ന്​ സമസ്ത മുശാവറ

    എസ്​.എം.എഫ്​ കമ്മിറ്റികൾ ഒരുവർഷം തുടരട്ടെയെന്ന്​ സമസ്ത മുശാവറ
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: സു​ന്നി മ​ഹ​ല്ല്​ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (എ​സ്.​എം.​എ​ഫ്) ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ ഒ​രു​വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന മു​റ​ക്ക്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പു​ന​രാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്താ​ൻ സ​മ​സ്ത മു​ശാ​വ​റ തീ​രു​മാ​നം. മു​ശാ​വ​റ നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മി​തി​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ സ​മ​സ്ത നേ​തൃ​ത്വം ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഒ​രു​വ​ർ​ഷം നി​ല​വി​ലെ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മി​തി​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ശാ​വ​റ യോ​ഗം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. സ​മി​തി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ചാ​വ​ണം എ​സ്.​എം.​എ​ഫി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ. ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്ര​കാ​രം മാ​ന്വ​ൽ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച്​ അ​തു​പ്ര​കാ​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി കീ​ഴ്​​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ലം വ​രെ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ​വ​രു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​റി​യു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം കാ​ലാ​വ​ധി​യു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി​യാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം നി​ല​വി​ലെ എ​സ്.​എം.​എ​ഫ്​ നേ​തൃ​ത്വം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​പ്ര​കാ​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യാ​ണ്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ എ​സ്.​എം.​എ​ഫ്​ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വാ​ദം. മു​ശാ​വ​റ നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മി​തി​ക്കു മു​ന്നി​ലും സ​മ​സ്ത നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ലും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. കാ​ലാ​വ​ധി തീ​രു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ്​ ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തു​നി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ത്​ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കാ​നാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത. എ​സ്.​എം.​എ​ഫ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത്​ നേ​ര​ത്തെ പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി മു​ൻ​സി​ഫ്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു.

    എ​സ്.​എം.​എ​ഫി​ന്‍റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ സ​മ​സ്ത​യി​ലെ ലീ​ഗ്​ വി​രു​ദ്ധ വി​ഭാ​ഗം ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യം പ​ഠി​ക്കാ​ൻ സ​മ​സ്ത മു​ശാ​വ​റ ഉ​പ​സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഉ​പ​സ​മി​തി ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ​യും വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ട​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ഒ​രു​വ​ർ​ഷം കൂ​ടി ക​മ്മി​റ്റി തു​ട​രാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത​ത്.

    അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ശാ​വ​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മു​സ്ത​ഫ​ൽ ഫൈ​സി​യു​ടെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​​ത്തോ​ട്​ ഒ​രു​ത​വ​ണ കൂ​ടി വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്​ അ​റി​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്​ ജാ​മി​അ നൂ​രി​യ​യി​ലെ അ​സ്​​ഗ​റ​ലി ഫൈ​സി​യു​ടെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്താ​നും മു​ശാ​വ​റ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

