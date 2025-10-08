Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 8:54 AM IST

    എസ്​.എം.എഫിൽ പിടിമുറുക്കി സമസ്ത ലീഗ്​ അനുകൂല വിഭാഗം

    എസ്​.എം.എഫിൽ പിടിമുറുക്കി സമസ്ത ലീഗ്​ അനുകൂല വിഭാഗം
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: സു​ന്നി മ​ഹ​ല്ല്​ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നി​ൽ പി​ടി​മു​റു​ക്കി സ​മ​സ്ത​യി​ലെ ലീ​ഗ്​ അ​നു​കൂ​ല വി​ഭാ​ഗം. എ​സ്.​എം.​എ​ഫി​നെ​തി​രാ​യ മ​റു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മി​ല്ലെ​ന്നും സ​മ​സ്ത നേ​തൃ​ത്വം അ​ത്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​രു​തെ​ന്നു​മാ​ണ്​ മ​ഹ​ല്ല്​ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം. ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ട ശേ​ഷം ഉ​പ​സ​മി​തി ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ചേ​രു​ന്ന സ​മ​സ്ത മു​ശാ​വ​റ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ എ​സ്.​എം.​എ​ഫ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ശാ​വ​റ എ​ന്ത്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന​ത്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    സ​മ​സ്ത​യി​ലെ ലീ​ഗ്​ അ​നു​കൂ​ലി​ക​ളും വി​രു​ദ്ധ​രും ത​മ്മി​ലെ ത​ർ​ക്കം മൂ​ർ​ച്ഛി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം​ മ​ഹ​ല്ല്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും എ​സ്.​എം.​എ​ഫി​ന്​ കീ​ഴി​ലാ​യ​ത്. പ​ള്ളി, മ​ദ്റ​സ, മ​റ്റു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​യു​ടെ ഭ​ര​ണം മ​ഹ​ല്ല്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക്കാ​യ​തി​നാ​ൽ സ​മ​സ്ത​ക്ക്​ നേ​രി​ട്ട്​ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ട്. ചി​ല മ​ഹ​ല്ല്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ ലീ​ഗ്​ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഖ​ത്തീ​ബു​മാ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​താ​യും ലീ​ഗ്​ വി​രു​ദ്ധ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്​ ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ എ​സ്.​എം.​എ​ഫി​നെ​തി​രെ അ​വ​ർ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. എ​സ്.​എം.​എ​ഫ്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​ത്​ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്ക്​ അ​നു​സൃ​ത​മാ​യ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ അ​വ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന വാ​ദം.

    മു​ശാ​വ​റ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലും ഇ​ക്കാ​ര്യ​മാ​ണ്​ അ​വ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട്​ നി​ല​വി​ലെ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മ​സ്ത​യു​ടെ പോ​ഷ​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ അം​ഗ​ത്വം ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്ന്​ മാ​ന്വ​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ എ​സ്.​എം.​എ​ഫ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. പോ​ഷ​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ്വ​ത​ന്ത്ര ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​തി​നാ​ലും എ​സ്.​എം.​എ​ഫി​ന്‍റെ ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മ​ഹ​ല്ല്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ എ​ന്ന​തി​നാ​ലു​മാ​ണ്​ മ​ഹ​ല്ല്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക്​ ​പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​സ്.​എം.​എ​ഫി​ന്‍റെ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി​യി​ലും സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലും ഇ​ത്​ വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​രും ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    എ​സ്.​എം.​എ​ഫി​ന്റെ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ന്ന സ​മ​സ്ത​യു​ടെ 12 പോ​ഷ​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ നി​ല​വി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​സ്.​എം.​എ​ഫ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ല, സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ കീ​ഴ്​​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​മി​ല്ല. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കാ​തെ ന​ട​ത്തു​ന്ന മാ​ന്വ​ൽ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം മു​മ്പും ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. മെം​ബ​ർ​ഷി​പ്​ എ​ന്ന സം​വി​ധാ​നം​ത​ന്നെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ക്കം ഉ​മ​ർ ഫൈ​സി അ​ട​ക്കം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ക​മ്മി​റ്റി​യും മെം​ബ​ർ​ഷി​പ്​ പ്ര​കാ​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സ​മ​സ്ത​ക്ക്​ സ്വാ​ധീ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത മ​ഹ​ല്ലു​ക​ളി​ൽ എ​സ്.​എം.​എ​ഫി​ന്​ യൂ​നി​റ്റ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന​തും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്. എ​സ്.​വൈ.​എ​സി​ന്‍റെ അം​ഗ​ത്വ പ്രാ​യം 25ൽ​നി​ന്ന്​ 18 ആ​ക്കി​യ​തും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന മാ​റ്റാ​തെ​യാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​ത്​ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന വാ​ദം ത​ള്ള​ണ​മെ​ന്നും എ​സ്.​എം.​എ​ഫ്​ നേ​തൃ​ത്വം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന​ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ എ​സ്.​എം.​എ​ഫ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം മ​ഹ​ല്ല്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള​തി​നാ​ലാ​ണ്​ സ​മ​സ്ത​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ​സ്ത​യെ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​​ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്നും ലീ​ഗി​ന്​ പ​രി​ക്കു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ലീ​ഗ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്.

    X