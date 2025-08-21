Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    21 Aug 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    21 Aug 2025 7:19 AM IST

    സമസ്ത-ലീഗ് സമവായം: ചർച്ചകളിൽ മെല്ലപ്പോക്ക്

    സി.​ഐ.​സി​യും സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ശാ​വ​റ പ്ര​വേ​ശ​ന​വും ത​ർ​ക്ക​ വി​ഷ​യം
    സമസ്ത-ലീഗ് സമവായം: ചർച്ചകളിൽ മെല്ലപ്പോക്ക്
    മ​ല​പ്പു​റം: പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​യ​ർ​ത്തി വ​ള​രെ​യേ​റെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യ സ​മ​സ്‍ത-​ലീ​ഗ് സ​മ​വാ​യ​ശ്ര​മം മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ൽ. സി.​ഐ.​സി​യു​മാ​യി (കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കോ​ള​ജ​സ്) ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ലീ​ഗ് വി​രു​ദ്ധ പ​ക്ഷം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ, പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​ന​മ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മു​ശാ​വ​റ​യി​ൽ സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ധാ​ര​ണ വൈ​കു​ന്ന​തും ച​ർ​ച്ച മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ത​ട​സ്സ​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ളെ മു​​ശാ​വ​റ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് ന​ട​ന്ന ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഈ ​വി​ഷ​യം പ​ര​മ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി ലീ​ഗ് പ​ക്ഷം കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മു​ശാ​വ​റ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ഉ​യ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ച​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. അ​തി​നി​ടെ, സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പ​ക​രം അ​ബ്ബാ​സ​ലി ത​ങ്ങ​ളെ മു​ശാ​വ​റ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കാ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം മ​ധ്യ​സ്ഥ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ലീ​ഗ് പ​ക്ഷം നി​ല​പാ​ട് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    സി.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​​ക്ര​ട്ട​റി സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം ഫൈ​സി ആ​ദൃ​ശ്ശേ​രി​യെ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സ​മ​സ്ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യം. സി.​ഐ.​സി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്ക​കം തീ​രു​മാ​നം അ​റി​യി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് സ​മ​വാ​യ​ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. വി​ഷ​യം സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ ഏ​​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തീ​രു​മാ​ന​മ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ മു​ശാ​വ​റ യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ജി​ഫ്രി ത​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സി.​​ഐ.​സി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​തെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യ​​തു​കൊ​ണ്ട് ഫ​ല​മി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ലീ​ഗ് വി​രു​ദ്ധ പ​ക്ഷം.

    കോ​ഴി​​ക്കോ​ട്ട് ന​ട​ന്ന അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​പ്ര​കാ​രം ചേ​ളാ​രി​യി​ലെ സ​മ​സ്ത ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ര​ണ്ടാം​നി​ര നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ യോ​ഗം ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും ലീ​ഗ് വി​രു​ദ്ധ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ത്താ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വി​ശ​ദ ച​ർ​ച്ച അ​ന്ന് ന​ട​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡി​ലും സു​പ്ര​ഭാ​തം പ​ത്ര​ത്തി​ലും ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​നി​ലും പ്രാ​തി​നി​ധ്യം വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സ​മ​വാ​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ലീ​ഗ് പ​ക്ഷം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    സി.​ഐ.​സി വി​ഷ​യ​ത്തി​നു പു​റ​മേ സു​ന്നി മ​ഹ​ല്ല്​ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ത്വം, ജാ​മി​അ നൂ​രി​യ്യ, ദാ​റു​ൽ​ഹു​ദ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പോ​ഷ​ക​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ എ​സ്.​എം.​എ​ഫും സ​മ​സ്ത​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​ത​ട​ക്കം ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ലീ​ഗ് വി​രു​ദ്ധ പ​ക്ഷം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടും മ​റ്റും പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ൾ തി​ര​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് സ​മ​വാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ഗം കു​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്നാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന.

