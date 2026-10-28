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    സമസ്ത നേതാക്കള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

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    സമസ്ത നേതാക്കള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
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    സ​മ​സ്ത നേ​താ​ക്ക​ള്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​മ​സ്ത നേ​താ​ക്ക​ള്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ ഉ​ട​നെ സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ട​ങ്ങി​യ നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ല്‍ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും സ​മ​കാ​ലി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​മാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി. ഉ​മ​ര്‍ മു​സ്‌​ലി​യാ​ര്‍ കൊ​യ്യോ​ട്, സ​മ​സ്ത കേ​ന്ദ്ര മു​ശാ​വ​റ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്‍ഖാ​ദ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി ബം​ബ്രാ​ണ, പി.​എം. അ​ബ്ദു​ല്‍സ​ലാം ബാ​ഖ​വി വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട്, സ​മ​സ്ത മാ​നേ​ജ​ര്‍ കെ. ​മോ​യി​ന്‍കു​ട്ടി മാ​സ്റ്റ​ര്‍, സു​പ്ര​ഭാ​തം റ​സി​ഡ​ന്റ് എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ സ​ത്താ​ര്‍ പ​ന്ത​ലൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

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    News Summary - Samastha leaders hold meeting with Chief Minister
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