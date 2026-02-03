Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 10:19 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 10:19 PM IST

    നൂറ് പതാകകളെത്തി; സമസ്ത മഹാസമ്മേളനത്തിന് ബുധനാഴ്ച പ്രൗഢതുടക്കം

    നൂറ് പതാകകളെത്തി; സമസ്ത മഹാസമ്മേളനത്തിന് ബുധനാഴ്ച പ്രൗഢതുടക്കം
    സമസ്ത ശതാബ്ദി മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ പതാകവാഹക യാത്ര മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങള്‍ ജമലുല്ലൈലിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കാസര്‍കോട് തളങ്കര മാലിക് ദീനാര്‍ മസ്ജിദില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍

    Listen to this Article

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്/​കു​ണി​യ: നൂ​റ് പ​താ​ക​ക​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വ​ര​ക്ക​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് ത​ള​ങ്ക​ര മാ​ലി​ക് ദീ​നാ​ർ മ​ഖാ​മി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ കാ​സ​ർ​കോ​ട് കു​ണി​യ​യി​ൽ സ​മ​സ്ത ശ​താ​ബ്ദി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും.

    1926ല്‍ ​രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ​യു​ടെ ശ​താ​ബ്ദി മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ല്‍ എ​ട്ടു​വ​രെ കു​ണി​യ​യി​ലെ വ​ര​ക്ക​ല്‍ മു​ല്ല​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ള്‍ ന​ഗ​റി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ക.

    വ​ര​ക്ക​ല്‍ മ​ഖാ​മി​ല്‍നി​ന്നെ​ത്തി​ച്ച പ​താ​ക​ക​ളു​മാ​യി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് ത​ള​ങ്ക​ര മാ​ലി​ക് ദീ​നാ​ര്‍ മ​ഖാ​മി​ല്‍നി​ന്ന് കു​ണി​യ​യി​ലെ സ​മ്മേ​ള​ന ന​ഗ​രി​യി​ലേ​ക്ക് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ടും. 3.30ന് ​പെ​രി​യാ​ട്ടു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​ന​ന​ഗ​രി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ള​ന്റി​യ​ര്‍ മാ​ര്‍ച്ചും ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് 4.30ന് ​സ​മ്മേ​ള​ന​ന​ഗ​രി​യി​ല്‍ സ​മ​സ്ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ള്‍ പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്തും.

    സ​മ​സ്ത കേ​ന്ദ്ര മു​ശാ​വ​റ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സാ​ദാ​ത്തീ​ങ്ങ​ളും പോ​ഷ​ക​സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളും ചേ​ര്‍ന്ന് 99 പ​താ​ക​ക​ളും ഉ​യ​ര്‍ത്തും. രാ​ത്രി ഏ​ഴി​ന് പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ള്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. കു​മ്പോ​ല്‍ അ​ലി ത​ങ്ങ​ള്‍ പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും. സ​മ​സ്ത ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ പി.​പി. ഉ​മ​ര്‍ മു​സ് ലി​യാ​ര്‍ കൊ​യ്യോ​ട് ആ​മു​ഖ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. മ​ന്ത്രി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി, രാ​ജ്‌​മോ​ഹ​ന്‍ ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ന്‍ എം.​പി, കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ന്‍ എം.​പി, എം.​എ​ല്‍.​എ​മാ​രാ​യ എ​ന്‍.​എ. നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന്, എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്റ​ഫ്, സി.​എ​ച്ച്. കു​ഞ്ഞ​മ്പു, എം. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ല്‍, ഇ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും.

