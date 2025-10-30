Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 11:07 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 11:07 PM IST

    സമസ്ത നൂറാം വാർഷികം: കോഓഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഏകോപനത്തിനു വേണ്ടിതന്നെ -ജിഫ്രി തങ്ങള്‍

    സമസ്ത നൂറാം വാർഷികം: കോഓഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഏകോപനത്തിനു വേണ്ടിതന്നെ -ജിഫ്രി തങ്ങള്‍
    മ​ല​പ്പു​റം: സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ര്‍ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം സ​ബ്ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍വേ​ണ്ടി നേ​തൃ​ത്വം കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ചാ​ണ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് രൂ​പം​ന​ല്‍കി​യ​തെ​ന്ന് സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വാ​ര്‍ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ ക​മ്മി​റ്റി സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ള്‍ക്ക് മു​ക​ളി​ല​ല്ലെ​ന്നും മു​സ്ത​ഫ​ല്‍ ഫൈ​സി​യെ മു​ശാ​വ​റ​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള ത​ര​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സി​യു​ടേ​തെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ചി​ല വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വാ​ദം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മ​സ്ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പ് ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്.

    സ​മ്മേ​ള​ന സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മാ​നേ​ജ​ര്‍ കെ. ​മോ​യി​ന്‍കു​ട്ടി മാ​സ്റ്റ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി​ഭാ​ര​മു​ണ്ട്.

    അ​തി​നാ​ൽ, സ​മ്മേ​ള​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് എം.​സി. മാ​യി​ന്‍ ഹാ​ജി ചെ​യ​ര്‍മാ​നും കെ. ​മോ​യി​ന്‍കു​ട്ടി മാ​സ്റ്റ​ര്‍ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യി ഏ​ഴം​ഗ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് രൂ​പം​ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ച് പ​ര​സ്പ​രം കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച് അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം സ​മ​സ്ത മു​ശാ​വ​റ കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​മെ​ന്നും ജി​ഫ്രി ത​ങ്ങ​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എം.​പി. മു​സ്ത​ഫ​ല്‍ ഫൈ​സി​യെ സ​മ​സ്ത മു​ശാ​വ​റ​യി​ല്‍നി​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യി സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ന്‍ ഇ​ട​യാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് രേ​ഖാ​മൂ​ലം വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ല​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം മു​ശാ​വ​റ ചേ​ര്‍ന്ന് ഉ​ചി​ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ളും.

    വാ​സ്ത​വ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ്, സ​മ​സ്ത പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടെ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി സ​മ്മേ​ള​ന​വി​ജ​യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജി​​ഫ്രി ത​ങ്ങ​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​മ​സ്ത​യി​ലെ സം​ഘ​ട​നാ​​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച, ഉ​ന്ന​ത നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന സ​മി​തി​യു​ടെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന ആ​ദ്യ​യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ന് ഏ​ഴം​ഗ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് രൂ​പം​ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    യോ​ഗ​തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സി​യു​ടേ​തെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ചേ​ളാ​രി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു.

