മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽനിന്ന് പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരെ വിലക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് സമസ്ത

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോഴിക്കോട്: കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട്ട് സമാപിച്ച മുജാഹിദ് സമ്മേളനം, അവർ മതേതര വിരുദ്ധ കക്ഷികളുടെ ചട്ടുകമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്ന് സമസ്ത ഭാരവാഹികൾ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ-മതേതര വിശ്വാസികളും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂട ഭീകരതക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സമയമാണിത്. എന്നാൽ, അതിന്റെ വക്താക്കളെ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ അജണ്ടകൾക്ക് ന്യായീകരണം നൽകുകയുമാണ് സമ്മേളനത്തിലൂടെ ചെയ്തത്. രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം, പൗരത്വ നിയമം, കശ്മീർ വിഷയം തുടങ്ങി ഫാഷിസ്റ്റ് അജണ്ടകളുടെ പ്രചാരകനായ അസ്ഗർ അലി ഇമാം മഹ്ദി സലഫിയെ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രധാന അതിഥിയായി കൊണ്ടുവന്നതും യാദൃശ്ചികമല്ല. മുസ്‍ലിം ലോകം ആധികാരികമായി കണക്കാക്കുന്ന ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഹദീസ് പോലും നിഷേധിക്കുന്ന നിലവരെ സമ്മേളനത്തിലുണ്ടായി. സമസ്ത ആദർശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എതിർപക്ഷത്തുള്ളവരുടെ ആദർശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പാണക്കാട് തങ്ങന്മാർ മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത്. സമസ്ത ആരെയും വിലക്കിയിട്ടില്ലെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ആദർശ സമ്മേളനം ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നടക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങൾ ജമലുല്ലൈലി, കെ. ഉമർ ഫൈസി, എ.വി. അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്‌ലിയാർ, എം.സി. മായിൻ ഹാജി, കെ. മോയിൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ, കൊടക് അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്‍ലിയാർ, നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായി, റഷീദ് ഫൈസി വെള്ളായിക്കോട്, ഒ.പി അഷ്റഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. Show Full Article

Samasta said that the Panakkad thangal family were not banned from participating in the Mujahid conference