    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 12:43 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 12:43 AM IST

    സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി കേരളം, എന്‍.സി.പിയില്‍ ലയിക്കുന്നുവെന്ന് നേതാക്കൾ

    സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി കേരളം, എന്‍.സി.പിയില്‍ ലയിക്കുന്നുവെന്ന് നേതാക്കൾ
    കൊ​ച്ചി: സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ര്‍ട്ടി (എ​സ്.​പി) കേരള ഘടകം, എ​ന്‍.​സി.​പി​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു​വെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ര്‍ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ജി പോ​ത്ത​ന്‍, സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ര്‍ട്ടി മ​സ്ദൂ​ര്‍ സ​ഭ ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ന്ത​ളം മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സ്, സം​സ്ഥാ​ന, ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അ​ണി​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി എ​ന്‍.​സി.​പി​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ല​യ​ന സ​മ്മേ​ള​നം 12ന് ​കോ​ട്ട​യ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ര്‍ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​റ്റു ചി​ല പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ കൂ​ടി എ​ന്‍.​സി.​പി​യി​ല്‍ ല​യി​ക്കു​മെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ല കൊ​ള്ളു​ന്ന എ​ന്‍.​സി.​പി നി​യ​മ സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ഒ​ന്നാ​കു​മെ​ന്നും എ​ന്‍.​സി.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്‍.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ സ്വ​ത​ന്ത്ര നി​ല​പാ​ടി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ന്‍.​സി.​പി ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ പാ​ര്‍ട്ടി പ്രാ​ദേ​ശി​ക കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ടു​മെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വി​ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള 360 സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ പാ​ര്‍ട്ടി മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും എ​ൻ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്‍.​സി.​പി ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്‍.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി, ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം കെ.​എ. ജ​ബ്ബാ​ര്‍, സം​ഘ​ട​നാ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ല്ല​റ മോ​ഹ​ന്‍ ദാ​സ്, സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ര്‍ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ജി പോ​ത്ത​ന്‍, സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ര്‍ട്ടി മ​സ്ദൂ​ര്‍ സ​ഭ ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ന്ത​ളം മോ​ഹ​ന്‍ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ വാ​ര്‍ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

