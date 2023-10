ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക: രണ്ടാം ഗഡുവും പി.എഫിൽ നൽകുന്നത്​ നീട്ടി

cancel camera_alt representational image By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും ശ​മ്പ​ള പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഗ​ഡു​വും പി.​എ​ഫ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ നീ​ട്ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ്. രൂ​ക്ഷ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ധ​ന​വ​കു​പ്പ്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

2019 മു​ത​ല്‍ 2021 വ​രെ​യു​ള്ള ശ​മ്പ​ള പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ കു​ടി​ശ്ശി​ക നാ​ലു ഗ​ഡു​ക്ക​ളാ​യി പി.​എ​ഫി​ല്‍ ല​യി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം ആ​ദ്യ ഗ​ഡു 2023 ഏ​പ്രി​ല്‍ ഒ​ന്നി​നും ര​ണ്ടാം ഗ​ഡു ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​നും മൂ​ന്നാം ഗ​ഡു 2024 ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​നും നാ​ലാം ഗ​ഡു ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​നും പി.​എ​ഫി​ൽ ല​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വ്യ​വ​സ്ഥ. ഇ​തി​ൽ ഒ​ന്നാം ഗ​ഡു ന​ൽ​കേ​ണ്ട സ​മ​യ​ത്ത്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി തീ​രു​മാ​നം നീ​ട്ടി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ അ​യ​വ്​ വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം ഗ​ഡു​വി​ന്‍റെ പി.​എ​ഫ് ല​യ​നം ‘ഇ​നി​യൊ​രു ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ’ നീ​ട്ടി​വെ​ച്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ, തു​ട​ർ​ ഗ​ഡു​ക്ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​വും അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി. ശ​മ്പ​ള പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ കു​ടി​ശ്ശി​ക പ​ണ​മാ​യി നാ​ല്​ ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യം സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ഗ്ദാ​നം. പി​ന്നീ​ട്, ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ നാ​ല്​ ഗ​ഡു​വാ​യി പി.​എ​ഫി​ൽ ല​യി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി. 2022-23 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ലീ​വ്​ സ​റ​ണ്ട​ർ പി.​എ​ഫി​ൽ ല​യി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​​േ​ത​സ​മ​യം 2027 ലേ ​ഇ​ത്​ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നാ​കൂ. ഡി.​എ കു​ടി​ശ്ശി​ക ആ​റു​ഗ​ഡു​​ക്ക​ളാ​ണ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​ത്. പി.​എ​ഫി​ൽ കു​ടി​ശ്ശി​ക ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ നീ​ട്ടി​വെ​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലാ​ണ്. Show Full Article

News Summary -

Salary revision arrears: The payment of the second installment of P.F. has also been extended