Madhyamam
    23 Aug 2025 7:40 AM IST
    23 Aug 2025 7:40 AM IST

    ശമ്പള കുടിശ്ശിക; ഓണച്ചന്തകൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ വി.എഫ്​.പി.സി.കെ ജീവനക്കാർ

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കൊ​ച്ചി: ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക തീ​ർ​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ൾ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന്​ കീ​ഴി​ലെ വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ ആ​ന്‍റ്​ ഫ്രൂ​ട്ട്​ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ (വി.​എ​ഫ്.​പി.​സി.​കെ) ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ. ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ വി.​എ​ഫ്.​പി.​സി.​കെ ചീ​ഫ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി. ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 25ന​കം ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക തീ​ർ​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ‘ഓ​ണ​സ​മൃ​ദ്ധി 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​ന്ത​ക​ൾ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഇ​ത്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ നോ​ട്ടി​സാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ക​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം.

    ജൂ​ണി​ലെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു ഗ​ഡു​വാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​രെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. ആ​ല​പ്പു​ഴ വി.​എ​ഫ്.​പി.​സി.​കെ ഓ​ഫി​സി​ൽ സീ​നി​യ​ർ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി​രു​ന്ന ഷി​ജോ​യു​ടെ ആ​ത്​​ഹ​ത്യ വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ജൂ​ണി​ലെ ഒ​രു ഗ​ഡു ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ശ​മ്പ​ളം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ട​ഞ്ഞ​തി​നൊ​പ്പം സ്വ​ന്തം ശ​മ്പ​ളം മു​ട​ങ്ങി​യ​തും ഷി​ജോ​യെ മാ​ന​സി​ക വി​ഷ​മ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    2021 വ​രെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന വി.​എ​ഫ്.​പി.​സി.​കെ​യി​ൽ ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ശ​മ്പ​ള വി​ത​ര​ണം ഗ​ഡു​ക്ക​ളാ​ക്കി. നി​ല​വി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഗ്രാ​റ്റു​വി​റ്റി 11 കോ​ടി​യും വി​ര​മി​ക്ക​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യം മൂ​ന്ന​ര കോ​ടി​യും പി.​എ​ഫി​ൽ 18 ല​ക്ഷ​വും കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​ണ്. വ​ഴി​വി​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​ഴി​മ​തി​യു​മാ​ണ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ ഇ​ന്ന​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ-​ടെ​ൻ​ഡ​ർ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഇ​ഷ്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വാ​തി​ലി​ലൂ​ടെ വാ​ങ്ങി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​താ​ണ്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​തെ​ന്ന്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പ​രാ​തി​ക​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ സി.​ഇ.​ഒ, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ (അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ), പ​ർ​ച്ചേ​സ് ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രെ നീ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ക​ര​ക​യ​റ്റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഫ​ലം ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    2021 മു​ത​ൽ 2025 ജൂ​ൺ വ​രെ മു​ൻ സി.​ഇ.​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത്​ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ഴി​മ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം വ​കു​പ്പ്ത​ല വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

