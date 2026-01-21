Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 7:09 AM IST

    സജി ചെറിയാന്റെ വിവാദ പരാമർശം; സഭയിലും പുറത്തും പോർമുഖം തുറക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം

    സജി ചെറിയാന്റെ വിവാദ പരാമർശം; സഭയിലും പുറത്തും പോർമുഖം തുറക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്‍റെ വി​വാ​ദ​മാ​യ ‘പേ​​രു​ നോ​​ക്കി വ​​ർ​​ഗീ​​യ ധ്രു​​വീ​​ക​​ര​​ണം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ’ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി​ക്കും സി.​പി.​എ​മ്മി​നു​മെ​തി​രെ പോ​ർ​മു​ഖം തു​റ​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​റി​വോ​ടെ​യു​ള്ള സി.​പി.​എം ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ സ​ജി ചെ​റി​യാ​​ന്റെ വ​ർ​ഗീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ച പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​ക്ക് അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ, ഉ​പ​നേ​താ​വ്​ പി.​​കെ കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, മോ​ൻ​സ്​ ജോ​സ​ഫ്​ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സം​യു​ക്​​ത വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദി ​ഹി​ന്ദു പ​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​ഭി​മു​ഖ​വും എ.​കെ ബാ​ല​ന്‍റെ വി​വാ​ദ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യും ഒ​ടു​വി​ൽ സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്‍റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​വു​മ​ട​ക്കം അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടാ​ണ്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നീ​ക്കം.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പി.​ആ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ​ന​ൽ​കി​യ ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ​മു​ദാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളെ​കൊ​ണ്ട്​ പ​റ​യി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന്​​ വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ ആ​രോ​പി​ച്ചു. എ.​കെ ബാ​ല​​ന്‍റെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ജ​യി​ച്ചു​വ​ന്ന​വ​രു​ടെ ജാ​തി നോ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി ത​ന്നെ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വ​ര്‍ഗീ​യ​വാ​ദം ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ​ത്. മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ തു​ട​രാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ന​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തി​രു​ത്താ​നോ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന്​ പ​റ​യാ​നോ സി.​പി.​എം ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ബാ​ബ​രി മ​സ്​​ജി​ദ്​ കാ​ല​ത്ത്​ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​ന്​ തീ​വ്ര​ത പോ​രെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ തെ​റ്റി​പ്പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ തോ​ള​ത്ത്​ ഇ​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ സി.​പി.​എം ലീ​ഗി​നെ​തി​രെ തി​രി​യു​ന്ന​ത്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ വ​ർ​ഗീ​യ ന​രേ​റ്റീ​വ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പൊ​ളി​ച്ച​ടു​ക്കും. ഇ​ത് മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കും. എ​ന്തു വി​ല​കൊ​ടു​ത്തും അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി നി​ൽ​ക്കും. ഒ​രു വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക്കും ത​യാ​റാ​വി​ല്ല. ആ​രു​ടെ​യും മു​ന്നി​ൽ ത​ല​കു​നി​ക്കു​ക​യോ മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    കാ​​സ​​ർ​​കോ​​ട്ടും മ​​ല​​പ്പു​​റ​​ത്തും വി​​ജ​​യി​​ച്ച​​വ​​രു​​ടെ പേ​​രു​​ക​​ൾ നോ​​ക്കി​​യാ​​ൽ വ​​ർ​​ഗീ​​യ ധ്രു​​വീ​​ക​​ര​​ണ​​മു​​ണ്ടോ​​യെ​​ന്ന് കാ​​ണാ​​മെ​​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ​ജി ചെ​​റി​​യാ​​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​​ല​​പ്പു​​ഴ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശം.

    TAGS:ControversySaji CherianCongress
    News Summary - Saji Cherian's controversial remarks; Opposition protests
