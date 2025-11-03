Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 11:49 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 11:49 PM IST

    പ്രേംകുമാറിനോട് അനിഷ്ടമെന്ന വാദം തെറ്റെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ

    കാ​ലാ​വ​ധി തീ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ മാ​റ്റി​യ​ത്
    സജി ചെറിയാൻ, പ്രേംകുമാർ

    തൃ​ശൂ​ർ: ആ​ശ സ​മ​ര​ത്തെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്ന ന​ട​ൻ പ്രേം​കു​മാ​റി​നോ​ട് അ​നി​ഷ്ട​മെ​ന്ന വാ​ദം ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ. കാ​ലാ​വ​ധി തീ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ മാ​റ്റി​യ​ത്. ആ​ശ സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത് താ​ൻ അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ന​ല്ലൊ​രു ക്രി​സ്റ്റ​ൽ ക്ലി​യ​ർ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്നു​വ​രെ ഒ​രു ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ വി​രു​ദ്ധ പ​രാ​മ​ർ​ശ​വും ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ന​ല്ല പ​രി​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റും പാ​ർ​ട്ടി​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ന​ൽ​കി​യ സ്ഥാ​ന​ത്ത് മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ഴ്ച​വ​ച്ച​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ സ്നേ​ഹി​ച്ചാ​ണ് കൂ​ടെ നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. താ​ൻ കൂ​ടെ ഇ​രു​ത്തി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ന​ല്ല​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഒ​രു പ്ര​യാ​സ​വും ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ത​നി​ക്ക് തോ​ന്നി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി തൃ​ശൂ​രി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘അ​വ​രു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴ​ഞ്ഞു. അ​പ്പോ​ള്‍ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം സ​ര്‍ക്കാ​റി​നു​ണ്ട്. അ​ത് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു, ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് അ​തി​ശ​യ​പ​ര​മാ​യി ഒ​ന്നു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. ഞാ​ന്‍ വി​ദേ​ശ​ത്താ​യി​രു​ന്നു. പ്രേം​കു​മാ​റി​നോ​ട് പ​റ​യേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം അ​ക്കാ​ദ​മി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ക്കാ​ണ്. പ​റ​ഞ്ഞു​കാ​ണു​മെ​ന്നാ​ണ് ഞാ​ന്‍ വി​ശ്വ​സി​ച്ച​ത്. അ​ത് ഞാ​ന്‍ തി​ര​ക്കി​യി​ല്ല’ -മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Chalachitra acdemySaji Cherian
