Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 2:13 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 2:13 PM IST

    90 ശി​ഷ്യ​ന്മാ​രു​മാ​യി ചു​വ​ടു​ക​ളി​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്ത് സ​ജാ​ദ് മാ​ഷ്

    90 ശി​ഷ്യ​ന്മാ​രു​മാ​യി ചു​വ​ടു​ക​ളി​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്ത് സ​ജാ​ദ് മാ​ഷ്
    സ​ജാ​ദ് മാ​ഷും ശി​ഷ്യ​ന്മാ​രും

    തൃ​ശൂ​ർ: ക​ലോ​ത്സ​വ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ അ​റ​ബ​ന​മു​ട്ടി​ന്റെ​യും ദ​ഫ്മു​ട്ടി​ന്റെ​യും താ​ളാ​ത്മ​ക ചു​വ​ടു​ക​ൾ മു​ഴ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​രാ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടെ നി​ൽ​പ്പു​ണ്ടാ​കും, സ​ജാ​ദ് വ​ട​ക​ര. വേ​ദി​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും സ​ജാ​ദ് മാ​ഷും ശി​ഷ്യ​ന്മാ​രും ച​രി​ത്ര​മാ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    90 ശി​ഷ്യ​ന്മാ​രു​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ സ​ജാ​ദ് ക​ലോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ, ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​റ​ബ​ന​മു​ട്ടി​ൽ അ​ഞ്ചും വ​ട്ട​പ്പാ​ട്ടി​ൽ ഒ​ന്നും ദ​ഫ്മു​ട്ടി​ൽ ര​ണ്ടും ടീ​മു​ക​ളെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ച​ത്. വേ​ഗം കൂ​ടി​യ ബൈ​ത്തു​ക​ളും ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ ചു​വ​ടു​ക​ളു​മാ​ണ് സ​ജാ​ദി​ന്റെ ടീ​മു​ക​ളെ എ​ന്നും വേ​റി​ട്ട​താ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡോ. ​കോ​യ കാ​പ്പാ​ടും നി​യാ​സ് കാ​ന്ത​പു​ര​വു​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന വ​രി​ക​ളും ഈ​ണ​വും ഈ ​ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഫെ​ല്ലോ​ഷി​പ്പ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​ജാ​ദ് അ​ൽ അ​മീ​ൻ മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട് സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നാ​യ​ക​നാ​ണ്.

    News Summary - Sajad Mash amazes with his 90 students on the steps
