    Kerala
    Kerala
    Posted On
    9 Oct 2025 6:41 AM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 6:41 AM IST

    ആശുപത്രികളിലെ സുരക്ഷ​; ഡയറക്ടറുടെ നിർദേശം നാലു വർഷമായിട്ടും നടപ്പായില്ല

    ചു​രു​ക്കം ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സു​ര​ക്ഷാ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ
    People gathered in front of the emergency department of Thamarassery Govt. Taluk Hospital
    ഡോക്ടർക്ക് വെട്ടേറ്റ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് താമരശ്ശേരി ഗവ. താലൂക്ക് ആശുപത്രി അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയവർ

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ സി.​സി.​ടി.​വി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സു​ര​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശം നാ​ലു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും മി​ക്ക ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല. താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഡോ​ക്ട​ർ​ക്കു​നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി സു​ര​ക്ഷ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്ന​ത്. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ 2021 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12നാ​യി​രു​ന്നു ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    എ​ല്ലാ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും സി.​സി.​ടി.​വി സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. സി.​സി.​ടി.​വി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് എ​യ്ഡ് പോ​സ്റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്ക​ണം. പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷാ​പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​ക​ണം. ഒ.​പി. കാ​ഷ്വാ​ലി​റ്റി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ൻ​സൈ​നി​ക​രെ സു​ര​ക്ഷാ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യി വെ​ക്ക​ണം. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി ഒ​രാ​ളെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ശു​പ​ത്രി ചെ​ല​വി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് പ​ല ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മാ​യി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി, ജ​ന​റ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ഒ.​പി വി​ഭാ​ഗം, അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​ദേ​ശം.

    സു​ര​ക്ഷാ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​ക​ൾ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങു​ക​യ​ല്ലാ​തെ വ​ള​രെ കു​റ​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സു​ര​ക്ഷാ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ഡോ. ​കെ.​വി. ബാ​ബു​വി​ന് ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി-​ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ മ​റു​പ​ടി​ക​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

