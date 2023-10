സേഫ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ്: ​പ്രവീൺ റാണക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ പൊലീസ് വഴിയൊരുക്കിയെന്ന്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

link തൃ​ശൂ​ർ: സേ​ഫ് ആ​ൻ​ഡ് സ്ട്രോ​ങ് നി​ക്ഷേ​പ​ത്ത​ട്ടി​പ്പ് പ്ര​തി പ്ര​വീ​ണ്‍ റാ​ണ​ക്ക് ജാ​മ്യം നേ​ടി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ന്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പം. റാ​ണ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി പ​ത്തു​മാ​സം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ഒ​രു​കേ​സി​ല്‍ പോ​ലും കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ല്‍കാ​തി​രു​ന്ന​ത് ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ന്‍സി​ക​ള്‍ റാ​ണ​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും നി​ക്ഷേ​പ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് രാ​ജ​ൻ ജോ​സ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വീ​ണ്‍ റാ​ണ​ക്കെ​തി​രെ 12 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 260 കേ​സു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. മൊ​ത്തം 300 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ ത​ട്ടി​യ​താ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. വ​യ​നാ​ട് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ത്തു​മാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വി​യ്യൂ​ര്‍ ജി​ല്ല ജ​യി​ലി​ല്‍നി​ന്ന് റാ​ണ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി 11നാ​ണ് റാ​ണ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​വു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന് ഒ​രു​മാ​സം മു​മ്പേ റാ​ണ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി​യെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സും പി​ന്നീ​ട് കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചും ഒ​ന്നി​ല്‍ പോ​ലും കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഒ​രു കേ​സി​ല്‍ ജാ​മ്യം നേ​ടു​മ്പോ​ൾ അ​ടു​ത്ത​ത് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു രീ​തി. 60 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജാ​മ്യ​ത്തി​ന് അ​ര്‍ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന സാ​ധ്യ​ത മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം അ​ലം​ഭാ​വം തു​ട​ർ​ന്നു. ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യു​മാ​യി സ​മീ​പി​ച്ച ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ല്‍ റാ​ണ ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പു​തി​യ കേ​സി​ല്‍ ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി ക്ര​മം സെ​ക്ഷ​ന്‍ 41 പ്ര​കാ​രം നോ​ട്ടീ​സ് ന​ല്‍കി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ല്‍ മ​തി​യെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ട്ടു​മാ​സം വ​രെ വൈ​കി​യെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ണ്ട്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​വീ​ൺ റാ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ല​ട​ക്കം ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​സ്തി മ​ര​വി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​ക​ളും എ​ങ്ങു​മെ​ത്തി​യി​ല്ല. സേ​ഫ് ആ​ൻ​ഡ് സ്ട്രോ​ങ് ബി​സി​ന​സ് ക​ൾ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റ്സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്, സേ​ഫ് ആ​ൻ​ഡ് സ്ട്രോ​ങ് നി​ധി ലി​മി​റ്റ​ഡ് പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യും ബി​സി​ന​സ് ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി ന​ല്‍കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​മാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്നാ​ല്‍ 48 ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​മ്പോ​ള്‍ മു​ത​ലും തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍ വീ​ണ​ത്. പൊ​ലീ​സും ഉ​ന്ന​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ബി​സി​ന​സി​നാ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​വ​രെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജാ​മ്യം നേ​ടി പ്ര​വീ​ൺ റാ​ണ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ കു​റ്റ​പ​ത്രം പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ കേ​സ് ഇ​ഴ​യു​മ്പോ​ൾ പെ​രു​വ​ഴി​യി​ലാ​യ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ എ​ന്ത് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​റി​യാ​ത്ത നി​ല​യി​ലാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം കൂ​ട്ടാ​യ്മ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം, വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ജ​യി​ൽ മോ​ചി​ത​നാ​യ പ്ര​വീ​ൺ റാ​ണ തൃ​ശൂ​ർ അ​രി​മ്പൂ​ർ വെ​ളു​ത്തൂ​രി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. Show Full Article

