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    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 11:31 PM IST

    ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ മ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​താ​വ്​ -സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ള്‍

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    ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ മ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​താ​വ്​ -സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ള്‍
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    മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പാ​ണ​ക്കാ​ട്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ്​ ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പാ​ണ​ക്കാ​ട്​ സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ്​ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. എം.​കെ. മു​നീ​ർ, എം. ​വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, കെ. ​രാ​ജ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, മ​ന്ത്രി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, സ്വാ​മി ഗു​രു​ര​ത്നം ജ്ഞാ​ന ത​പ​സ്വി, ഫാ. ​യൂ​ജി​ൻ എ​ച്ച്. പെ​രേ​ര, കെ.​പി.​എ. മ​ജീ​ദ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മീ​പം

    തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം: ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും ഒ​​രു മ​​ത​​ത്തി​​ന്‍റെ നേ​​താ​​വ​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച്​ എ​​ല്ലാ മ​​ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും നേ​​താ​​വാ​​യി​​രു​​ന്നു പാ​​ണ​​ക്കാ​​ട് മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ​​ലി ശി​​ഹാ​​ബ് ത​​ങ്ങ​​ളെ​​ന്ന് മു​​സ്‌​​ലിം ലീ​​ഗ് സം​​സ്ഥാ​​ന അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ന്‍ പാ​​ണ​​ക്കാ​​ട് സാ​​ദി​​ഖ​​ലി ശി​​ഹാ​​ബ് ത​​ങ്ങ​​ള്‍. മു​​സ്‌​​ലിം ലീ​​ഗ് സം​​സ്ഥാ​​ന ക​​മ്മി​​റ്റി സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ച്ച ശി​​ഹാ​​ബ് ത​​ങ്ങ​​ള്‍ അ​​നു​​സ്മ​​ര​​ണ സ​​മ്മേ​​ള​​നം ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്യു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ദ്ദേ​​ഹം.

    സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തെ ചേ​​ര്‍ത്തു​​നി​​ര്‍ത്തു​​ന്ന​​തി​​ല്‍ ഉ​​റ​​ച്ച​​നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ള്‍ സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും വി​​ട്ടു​​വീ​​ഴ്ച​​ക​​ള്‍ ചെ​​യ്യേ​​ണ്ട​​യി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ അ​​തി​​ന് ത​​യാ​​റാ​​കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്ന വ്യ​​ക്തി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ശി​​ഹാ​​ബ് ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ദ​​ര്‍ശ​​നം എ​​ല്ലാ കാ​​ല​​ത്തേ​​ക്കും എ​​ല്ലാ ലോ​​ക​​ത്തേ​​ക്കു​​മു​​ള്ള​​താ​​ണ്. വി​​ദ്വേ​​ഷ​​ത്തി​​നെ​​തി​​രാ​​യ നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ളാ​​ണ് രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​ലും സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​പ്ര​​വ​​ര്‍ത്ത​​ന​​ത്തി​​ലും ഉ​​ണ്ടാ​​കേ​​ണ്ട​​തെ​​ന്ന് പ​​ഠി​​പ്പി​​ച്ചാ​​ണ് ത​​ങ്ങ​​ള്‍ ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​യ​​ത്. സൗ​​ഹൃ​​ദ​​മാ​​ണ് സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​മെ​​ന്ന് ത​​ങ്ങ​​ള്‍ ജീ​​വി​​തം​​കൊ​​ണ്ട് തെ​​ളി​​യി​​ച്ചു. ലീ​​ഗ് പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​ത്തി​​രു​​ന്ന​​പ്പോ​​ഴെ​​ല്ലാം വി​​മ​​ര്‍ശി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​മ​​ല്ല, ക്രി​​യാ​​ത്മ​​ക പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷ​​മാ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് നി​​ര്‍ദേ​​ശി​​ച്ചു. ജ​​ന​​കീ​​യാ​​സൂ​​ത്ര​​ണ​​ത്തെ അ​​ദ്ദേ​​ഹം പി​​ന്തു​​ണ​​ച്ചു. സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തെ ചേ​​ര്‍ത്തു​​നി​​ര്‍ത്തു​​ന്ന​​തി​​ൽ ത​​ങ്ങ​​ള്‍ ന​​ല്‍കി​​യ സം​​ഭാ​​വ​​ന വ​​ലു​​താ​​ണെ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    മു​​സ്‌​​ലിം ലീ​​ഗ് ദേ​​ശീ​​യ ജ​​ന​​റ​​ല്‍ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി മ​​ന്ത്രി പി.​​കെ. കു​​ഞ്ഞാ​​ലി​​ക്കു​​ട്ടി അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ത വ​​ഹി​​ച്ചു. മ​​ന്ത്രി കെ. ​​മു​​ര​​ളീ​​ധ​​ര​​ന്‍ മു​​ഖ്യാ​​തി​​ഥി​​യാ​​യി.

    മ​​ന്ത്രി സി.​​പി. ജോ​​ണ്‍, മു​​ന്‍ നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ സ്പീ​​ക്ക​​ര്‍ എം. ​​വി​​ജ​​യ​​കു​​മാ​​ര്‍, മു​​ന്‍മ​​ന്ത്രി കെ. ​​രാ​​ജ​​ന്‍, ശാ​​ന്തി​​ഗി​​രി ആ​​ശ്ര​​മം ഓ​​ര്‍ഗ​​നൈ​​സി​​ങ് സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി സ്വാ​​മി ഗു​​രു​​ര​​ത്‌​​നം ജ്ഞാ​​ന ത​​പ​​സ്വി, തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം ല​​ത്തീ​​ന്‍ അ​​തി​​രൂ​​പ​​ത വി​​കാ​​രി ജ​​ന​​റ​​ല്‍ യൂ​​ജി​​ന്‍ എ​​ച്ച്. പെ​​രേ​​ര, മു​​സ്​​​ലിം ലീ​​ഗ് ദേ​​ശീ​​യ വൈ​​സ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് കെ.​​പി.​​എ. മ​​ജീ​​ദ്, സം​​സ്ഥാ​​ന ജ​​ന​​റ​​ല്‍ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി പി.​​എം.​​എ. സ​​ലാം, മു​​ന്‍മ​​ന്ത്രി ഡോ. ​​എം.​​കെ. മു​​നീ​​ര്‍, മ​​ന്ത്രി​​മാ​​രാ​​യ എ​​ന്‍. ഷം​​സു​​ദ്ദീ​​ന്‍, കെ.​​എം. ഷാ​​ജി, പി.​​കെ. ബ​​ഷീ​​ര്‍, വി.​​ഇ. അ​​ബ്ദു​​ല്‍ ഗ​​ഫൂ​​ര്‍, ലീ​​ഗ് ജി​​ല്ല ജ​​ന​​റ​​ല്‍ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി നി​​സാ​​ര്‍ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് സു​​ല്‍ഫി തു​​ട​​ങ്ങി​​വ​​ർ സം​​സാ​​രി​​ച്ചു.

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    TAGS:Muslim LeaguePanakkadshihab thangalSadik Ali Shihab Thangal
    News Summary - ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ മ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​താ​വ്​ -സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ള്‍
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