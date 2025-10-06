Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശ്രീനിജിൻ ട്വന്‍റി-20...
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 9:53 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 9:53 PM IST

    ശ്രീനിജിൻ ട്വന്‍റി-20 സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് സാബു എം.ജേക്കബ്

    text_fields
    bookmark_border
    സാബുവിന്റെ മ​േ​നാനില തകരാറിലെന്ന് പി.വി. ശ്രീനിജിൻ
    election,sabu, sreenijin,kizhakkambalam, ശ്രീനിജിൻ, സാബു, കിറ്റെക്സ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ലം (കൊ​ച്ചി): ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​മു​മ്പ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം ല​ഭി​ക്കു​മോ​യെ​ന്ന സം​ശ​യം ഉ​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ സീ​റ്റി​നു​വേ​ണ്ടി പി.​വി. ശ്രീ​നി​ജി​ൻ ട്വ​ന്‍റി-20​യെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ന്ന വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​മാ​യി വ്യ​വ​സാ​യി സാ​ബു എം. ​ജേ​ക്ക​ബ്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കോ​ല​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ട്വ​ന്‍റി-20 പാ​ർ​ട്ടി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​ണ് സാ​ബു ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ‘‘ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് ശ്രീ​നി​ജി​ന്‍റെ സ്വ​ഭാ​വം അ​റി​യാ​വു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ഞാ​ൻ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​നു​ഗ്ര​ഹം വാ​ങ്ങാ​നെ​ത്തി.

    അ​തി​ന്‍റെ ന​ന്ദി​യും ത​ന്നോ​ട് കാ​ണി​ച്ചു. ത​ന്‍റെ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​ച്ചു. കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു​വി​ക​സ​ന​വും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. 2000 കോ​ടി​യു​ടെ അ​ഴി​മ​തി​യാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​ത്​’’ -സാ​ബു ആ​രോ​പി​ച്ചു.ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ സാ​ബു​വി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യി ശ്രീ​നി​ജി​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ത​രം​താ​ഴ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സാ​ബു​വി​ന്‍റെ മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ശ്രീ​നി​ജി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​നി​ക്കെ​തി​രെ വി​ല​കു​റ​ഞ്ഞ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണ് സാ​ബു ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. 2016ലാ​ണ് താ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​ത്. 2018 മു​ത​ൽ സി.​പി.​എം പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​മാ​ണ്. പി​ന്നെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ട്വ​ന്‍റി-20 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​നി​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​മാ​ണ്.

    ഇ​തി​നെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യും നേ​രി​ടു​മെ​ന്നും എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ലം ബ​സ്​ സ്റ്റാ​ൻ​ഡു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സാ​ബു എം. ​ജേ​ക്ക​ബും പി.​വി. ശ്രീ​നി​ജി​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യും പ​ര​സ്പ​രം ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kitexSabu JacobPV Sreenijan MLA
    News Summary - Sabu M. Jacob says Sreenijin tried to become a Twenty20 candidate
    Similar News
    Next Story
    X