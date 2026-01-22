Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    22 Jan 2026 11:45 PM IST
    22 Jan 2026 11:46 PM IST

    ട്വന്റി 20: വഴിത്തിരിവായത്​ സാബു ജേക്കബ്​ -അമിത്​ഷാ കൂടിക്കാഴ്ച

    എറണാകുളത്ത്​ നേട്ടമാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ എൻ.ഡി.എ
    ട്വന്റി 20: വഴിത്തിരിവായത്​ സാബു ജേക്കബ്​ -അമിത്​ഷാ കൂടിക്കാഴ്ച
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫു​​മാ​യി ഒ​രു​പോ​ലെ പോ​ര​ടി​ച്ചു​നി​ന്ന ട്വ​ന്റി 20 എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ​ത്​ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ്​ സാ​ബു ജേ​ക്ക​ബും ​കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത്​​ഷാ​യും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. മു​ന്ന​ണി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ര​ഹ​സ്യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ടെ വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണം ബി.​ജെ.​പി നേ​ടി​യ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​ത്തി​നും ബി.​ജെ.​പി കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​നും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ അ​മി​ത്​​ഷാ​യു​മാ​യി​ സാ​ബു ജേ​ക്ക​ബ്​ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​നു​മു​മ്പും ശേ​ഷ​വും ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റു​മാ​യും സാ​ബു ജേ​ക്ക​ബ്​ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ലാ​ണ്​ മു​ന്ന​ണി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത്​ സീ​റ്റു​ക​ള​ട​ക്കം ട്വ​ന്റി 20ക്ക്​ ​വാ​ഗ്​​ദാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ്​ മു​ന്ന​ണി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ലം ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ട്വ​ന്റി 20യു​ടെ വ​ര​വ്​ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് നേ​ട്ട​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ എ​ൻ.​ഡി.​എ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. തൃ​പ്പു​ണി​ത്തു​റ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ നി​ന്ന്​ ബി.​ജെ.​പി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ജി​ല്ല​യി​ലെ നാ​ല് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ട്വ​ന്റി 20 എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ഭ​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട്, മ​ഴു​വ​ന്നൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ ഭ​ര​ണം ഇ​ക്കു​റി ന​ഷ്ട​മാ​വു​ക​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണം അ​തി​ജീ​വി​ച്ച്​ സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക്​ വ​ള​രാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വു​മാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യെ എ​ൻ.​ഡി.​എ പാ​ള​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. എ​ൻ.​ഡി.​എ​യാ​ക​ട്ടെ, നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി മ​റ്റു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും ചെ​റു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ​യും ഗ്രൂ​പ​ു​ക​ളെ​യും ഒ​പ്പം​നി​ർ​ത്താ​ൻ വ​ല​വീ​ശു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

